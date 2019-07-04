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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
04.07.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Huawei fotoğraf yarışmasını başlatıyor! İşte ödüller

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Huawei fotoğraf yarışmasını başlatıyor! İşte ödüller

Huawei, fotoğrafçılıkta gelecek vadeden yetenekleri onurlandırmak için "Huawei InFocus Ödülleri 2019" fotoğraf yarışmasını başlatıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin CEE ve Nordik bölgesinde gerçekleştirdiği "InFocus Ödülleri", fotoğrafçılık becerilerini test etmek ve yeteneklerini dünyaya göstermek isteyen Huawei kullanıcıları için fırsat sunuyor.

Yarışmanın web sitesine https://campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/tr/ adresinden ulaşılabiliyor. Yarışma "#Duygular, Hayata Merhaba De, Yüzler, Uzaklar, Film Şeridi ve video formatına ayrılmış bir kategori olarak: Şimdinin Hikayesi" başlıkları altında 6 kategoriden oluşuyor.

"InFocus Awards", yarışmaya özel web sitesi üzerinden ilgili kategorilerden birine ait çalışmalarını sunabilecek tüm Huawei kullanıcılarına açık olacak. 

Kazananlar halk oylaması ve jüri kararı ile belirlenecek

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, yarışmaya katılanlar da dahil olmak üzere her internet kullanıcısının 11 Ağustos 2019'a kadar en sevdikleri görseller için oy kullanma hakkına sahip olduğu özel bir web sitesinde sunulacak. 

Bir sonraki aşamada en iyi eserler, uzmanlardan ve tanınmış fotoğrafçılardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Aralarında Türkiye'den mimar ve fotoğraf sanatçısı Yener Torun'un da olduğu jüri üyeleri arasında Yanmin Wang, Marcin Tyszka, Nikolaj Thaning Rentzmann, Emma Svensson ve VuTheara Kham bulunuyor. 

Yarışmada büyük ödülü kazanan fotoğrafın sahibi, Huawei MateBook 13, Watch GT ve 10 bin avro ödülün yanı sıra TripAdvisor'dan 250 dolar değerinde hediye çeki ile birlikte fotoğrafının TripAdvisor ülke sayfalarında (İsveç, Polonya, Danimarka, Avusturya, Norveç, Finlandiya, Çekya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Sırbistan, Slovakya ve Türkiye) bir hafta boyunca yayınlanma hakkını kazanacak.

Yarışmada her kategorinin birincilik ödülüne layık görülen fotoğrafın sahipleri Huawei MateBook 13, Watch GT, Huawei P30 Pro ve 2 bin avro para ödülü, her kategorinin ikinci olanları Huawei P30 Pro, her kategorinin üçüncü olanları Huawei P30 ve Halk Ödülü'nü kazanan fotoğrafın sahibi de Huawei P30 Pro ve Watch GT kazanacak. 

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