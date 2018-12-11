Huawei Enjoy 9 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, su damlası çentikli yeni telefonu Huawei Enjoy 9'u dünyaya duyurdu. İşte Huawei'nin yeni oyuncağının tüm özellikleri...
Huawei Enjoy 9 duyuruldu. 6.26 inç HD+ (1520 x 720 piksel) IPS LCD ekran kullanan cihazda ayrıca ekranın üst kısmında su damlası şeklinde küçük bir çentik var. Cihaz gücünü ise Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden alıyor.
Huawei Enjoy 9'un 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan iki farklı varyantı var. Telefonun hafızasını ise microSD kart desteği ile artırmak mümkün.
Cihazda sırasıyla f/1.8 ve f/2.4 diyaframlı 13 megapiksel ve 2 megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Ön tarafında ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel selfie kamerası var.
İhtiyaç duyduğu enerjiyi 4.000 mAh pilinden alan telefon kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 yazılımı ile çıkıyor. Huawei Enjoy 9, 12 Aralık itibariyle Çin'de satışa sunulacak ancak fiyat etiketi henüz açıklanmadı.
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