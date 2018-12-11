Huawei Enjoy 9 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
11.12.2018 - 08:44, Son Güncelleme:

Huawei Enjoy 9 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

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Huawei Enjoy 9 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, su damlası çentikli yeni telefonu Huawei Enjoy 9'u dünyaya duyurdu. İşte Huawei'nin yeni oyuncağının tüm özellikleri...

Huawei Enjoy 9 duyuruldu. 6.26 inç HD+ (1520 x 720 piksel) IPS LCD ekran kullanan cihazda ayrıca ekranın üst kısmında su damlası şeklinde küçük bir çentik var. Cihaz gücünü ise Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden alıyor.

Huawei Enjoy 9'un 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan iki farklı varyantı var. Telefonun hafızasını ise microSD kart desteği ile artırmak mümkün.

Cihazda sırasıyla f/1.8 ve f/2.4 diyaframlı 13 megapiksel ve 2 megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Ön tarafında ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel selfie kamerası var.

İhtiyaç duyduğu enerjiyi 4.000 mAh pilinden alan telefon kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 yazılımı ile çıkıyor. Huawei Enjoy 9, 12 Aralık itibariyle Çin'de satışa sunulacak ancak fiyat etiketi henüz açıklanmadı.

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