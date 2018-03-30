Huawei Enjoy 8e tanıtıldı! İşte özellikleri

Huawei'in Enjoy 8 serisine baktığımızda seride yer alan iki model Enjoy 8 Plus ve Enjoy 8, farklı isimlerle tanıtlmıştı. Enjoy 8 Plus, Huawei Y9 (2018) adıyla, Enjoy 8 ise Y7 Prime (2018) olarak anılmıştı.

Şirketin, bu seride kendi adıyla tanıtığı Enjoy 8e'nin özelliklerine bakıldığında cihazın, 18:9 ekran formatında olduğu görülüyor. Bu durum, Serinin önceki modellerinde de aynı. HD çözünürlük sunan ve 5.7 inç büyüklüğünde olan yeni Enjoy 8e, 1.4 GHz hızında çalışan ve bünyesinde sekiz çekirdek bulunduran Snapdragon 430 işlemciden güç alıyor. Cihazda grafik birimi olarak da Adreno 505 seçilmiş.





3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sunan telefon, çift arka kamera hizmeti sunuyor. Bu kameralardan birisi 13 MP iken, diğer ikinci kamera Bokeh efekti sağlaması maksadıyla 2 MP. Çift arka kameraya, ön kısımda bulunan 5 MP ön kamera eşlik ediyor. Ayrıca, cihazda parmak izi okuyucu da bulunuyor. 3000 mAh bataryadan beslenen ve kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkan Enjoy 8e, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n ve microUSB bağlantılarını destekliyor. Son olarak cihaz, Çin pazarına 175 dolar fiyat etiketiyle sunulmuş durumda.