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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.08.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Huawei EMUI 10 çıkış tarihi açıklandı! Neler değişiyor?

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Huawei EMUI 10 çıkış tarihi açıklandı! Neler değişiyor?

Huawei'nin Android tabanlı işletim sistemi EMUI 10 güncellemesinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Çin'de 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek bir etkinlikte duyurusu yapılacak olan EMUI 10 ile bakın neler değişecek?

Huawei, EMUI 10 sürümünü 9 Ağustos'ta dünyanın karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin bu etkinlikte ağırlıklı olarak kendi geliştirdiği işletim sistemi HongMeng OS'un üzerinde duracağı düşünülürken, şirketin sürprizlerinden biri de Android tabanlı EMUI'nin yeni sürümü olacak. 

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin EMUI 10 sürümüyle kutularından çıkması beklenirken, pek çok Huawei telefon da EMUI 10 sürümünü destekleyecek. 

EMUI 10 İLE GELECEK YENİLİKLER

Yeni EMUI sürümüyle alakalı bazı görüntüler yayınlanmış olsa da, bunların çok büyük değişiklikler sunmadığını söyleyebiliriz. Ancak giriş ekranı, bildirim ekranı ve ikonlarda bazı değişikliklerin bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca ayarlarda da bir takım değişiklikler söz konusu. Bununla beraber yeni güncelleme ile daha stabil ve hızlı bir işletim sistemi bekleniyor.

Bununla birlikte EMUI 10 güncellemesi alacak modellerin de bir kısmı belli oldu. Huawei en popüler 17 modellerinin Android Q güncellemesi ile birlikte EMUI 10 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakıyor.

EMUI 10 GÜNCELLEMESİ ALACAĞI KESİNLEŞEN TELEFONLAR

Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 Lite / Mate 20 X / Mate 20 Porsche RS
Huawei Mate X
Huawei Mate 10 / Mate 10 Pro / Porsche Design Mate 10 / Porsche Design Mate 10 RS
Huawei P30 / P30 Pro / P30 Lite
Huawei P20 / P20 Pro
Huawei P Smart (2019)
Huawei Nova 4
Honor V20 / V10
Honor 10 / 10 GT / 10 Lite
Honor Play
Honor Note 10
Honor 8X / 8X Max / 8C / 8A
Honor Magic 2

Güncellemeyi alması beklenen modeller

Huawei P20 Lite
Huawei P Smart +
Huawei Nova 3
Huawei Y3 (2018)
Huawei Y5 2018 Prime
Huawei Y5 2018 Lite
Huawei Y6 Prime (2018)
Huawei Y6 (2018)
Huawei Y7 (2018)
Huawei Y7 Prime (2018)
Huawei Y7 Pro (2018)
Huawei Y7 Pro 2019
Huawei Y8 2018
Huawei Y6 (2019)
Huawei Y9 2019
Huawei Y9 2019
Huawei Y7 (2019)
Huawei Y7 Pro (2019)
Huawei Y7 Prime (2019)

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8STürkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
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