Huawei düğmeye bastı, Malezya 5G teknolojine geçiş yapıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei düğmeye bastı, Malezya 5G teknolojine geçiş yapıyor
GeriTeknoloji Huawei düğmeye bastı, Malezya 5G teknolojine geçiş yapıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
04.10.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Huawei düğmeye bastı, Malezya 5G teknolojine geçiş yapıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei düğmeye bastı, Malezya 5G teknolojine geçiş yapıyor

Malezya, 5G internet teknolojisini ülke genelinde hizmete sunmak için Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei ile anlaşma imzaladı.

İdari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen ve Başbakan Mahathir Muhammed, Huawei'nin Malezya Üst Yöneticisi Michael Yuan ve Malezyalı telekom şirketi Maxis'in Üst Yöneticisi Gökhan Öğüt'ün katıldığı törende, Huawei'nin Malezya'ya 5G teknolojisine geçiş için ekipman, hizmet ve teknik bilgi desteği sağlaması üzerine anlaşmaya varıldı.

Törenin ardından basına konuşan Mahathir, "Maxis ve Huawei'nin bu ortamı değerlendirip Malezya'nın dijital ekonomisinin gelişimine katkı sağladığını görmekten memnunum." dedi.

Mahathir, "5G teknolojisinin bütün Malezya'yı birbirine bağlayan anahtar unsur olacağından ve üretim, tarım, sağlık gibi endüstrileri dönüştüreceğinden şüphemiz yok. Bu sayede Malezya, küresel alanda rekabete açık kalacaktır." diye konuştu.

Huawei düğmeye bastı, Malezya 5G teknolojine geçiş yapıyor

Maxis Üst Yöneticisi Öğüt de maruz kaldığı bir takım yaptırımlara rağmen firmasının Huawei'ye karşı güveninin tam olduğunu vurguladı ve "Huawei Maxis'in uzun dönem ortağıdır. 4G teknolojisine de Huawei ile geçtik, bu yüzden ileriye dönük adımlarda herhangi bir sorun görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Huawei'nin, Malezya'nın 5G'ye sağlam bir şekilde geçişini sağlayabilecek enstrümanları iyi kullanacağının altını çizen Öğüt, "Huawei, aynı zamanda Maxis'in 5G ağı bakımı ve faaliyetiyle alakalı destek sağlamak için uzmanlardan oluşan bir ekibi görevlendirecek." dedi. 

Malezya, 5G teknolojisini 2020'nin ikinci yarısından itibaren ülke genelinde hizmete sunacak.

Nokia da kablosuz kulaklık ürettiNokia, IFA 2019'da yeni telefonlarıyla birlikte kablosuz kulaklığı Nokia Power Earbuds'ı ilk kez gün yüzüne çıkardı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?