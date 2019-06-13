Huawei dizüstü bilgisayar üretimini yavaşlatıyor mu?
Çinli Huawei'nin ABD ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sadece telefonlar için değil, bilgisayar üretimi konusunda da bazı adımlar attığı iddia edildi. Tayvan'da yayın yapan DigiTimes'ın haberine göre şirket, bilgisayar üretimini yavaşlatmayı planlıyor.
Tayvanca web sitesi DigiTimes'a göre Huawei'nin üretim ortakları, üretimi yavaşlatmalarına dair Huawei'den bir bildiri aldılar. Üretimi yavaşlatılan cihazların Honor alt markası altında satılan MateBook PC'ler ve MagicBook notebook'lar olduğu anlaşılıyor. Firmanın araştırma ve geliştirme ortaklarının da geleceğe yönelik projelerin geliştirilmesini askıya almasının istendiği söyleniyor.
Aynı haberin iddiasına göre Huawei, ABD'deki Intel ve Microsoft gibi ortaklarının kritik öneme sahip işlemci, işletim sistemi gibi teknolojilerine erişim konusunda şu sıralar sorun yaşarken, ABD şirketi olan AMD ile işlemci konusunda yola devam edemiyor.
2018 yılında PC pazarında ses getirmeyi başaran Huawei, yüzde 330'dan fazla büyümüştü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle