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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.08.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Huawei, CloudEngine S serisi çözümlerini tanıttı

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Huawei, CloudEngine S serisi çözümlerini tanıttı

Huawei, 16 yeni modelden oluşan CloudEngine S serisi çözümlerini tanıttı. Erişim, toplama ve çekirdek anahtar modelleriyle öne çıkan serinin kampüs çekirdek anahtarı CloudEngine S12700E, anahtarlama kapasitesini 57,6 Tbit / s seviyesine yükseltmek için Solar yonga setlerini kullanıyor.

Huawei, CloudEngine serisini güncelledi. Zengin özelliklere sahip CloudEngine S12700E, Huawei tarafından Wi-Fi 6 dönemi için özel olarak tasarlandı. Yükseltilmiş ağ otomasyonu ve yapay zeka destekli akıllı O&M yetenekleri ile Huawei CloudCampus Çözümü, verimliliği büyük ölçüde artıracak ve her ölçekten işletmenin servis odaklı ağları hızla kurmasına yardımcı olacak.

Huawei Kampus Ağ Sistemleri Başkanı Zhao Zhipeng, yaptığı değerlendirmede; “İşletmeler için geleceğe yönelik dijital bir platformun temelini oluşturan kampüs ağları, odaklarını veri bağlantılarından hizmet bağlantılarına kaydırıyor. Bu nedenle, hedefe yönelik kampüs ağlarının oluşturulması, gündemimizin üst sıralarında yer alıyor. Wi-Fi 6 döneminde kampüs ağları, ultra geniş kapasite, 10 milisaniyelik ultra düşük gecikme süresi ve ağ hatalarını otomatik iyileştirme gibi yeni özellikler üstlenmeli. Geleneksel kampüs ağlarından akıllı ve basitleştirilmiş ağlara doğru geçişi kolaylaştıran açık bir mimari için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Huawei'nin yeni nesil CloudEngine kampüs anahtar serisi

CloudEngine S5700 serisi (akıllı GE erişim anahtarları), CloudEngine S6700 serisi (10GE yönlendirme toplama anahtarları) ve CloudEngine S12700E serisi (yenilikçi çekirdek anahtarlar) gibi çözümleri içeriyor. CloudEngine S12700E, sektör ortalamasının altı katından fazla anahtarlama kapasitesi sunuyor. Seri, karşılaştırılabilir tüm ürünler arasında en büyük tek yuvalı bant genişliğine, en yüksek 100GE port yoğunluğuna ve en büyük anahtarlama kapasitesine imza atıyor. Huawei CloudEngine S-serisi ayrıca, en iyi kablolu ve kablosuz yakınsama, tehdit algılama motoru ve telemetri desteği ile de sınıfında öne çıkan bir ürün.

Servis Bağlantısı Merkezli Akıllı ve Basitleştirilmiş Kampüs Ağı

Servis odaklı ağlar, ultra geniş band özelliğinin yanı sıra, gerçek zamanlı olarak yüksek hizmet kalitesi ve deneyimi sağlarken, hizmet sunumlarını hızlandırmak için akıllı O&M özellikleri de içeriyor. Mobil ofis ve bulut uygulamalarının yoğun kullanımıyla ağ politikası yönetimi hiç olmadığı kadar karmaşık hale geliyor. Huawei CloudCampus Solution, geleneksel Komut Satırı arayüzlerine ihtiyaç duymadan, WLAN, LAN ve WAN üzerinden ağ planlama, dağıtım ve izlemeyi otomatikleştiren bir ağ yönetim merkezi sağlar ve ağ yönetimi verimliliğini yüzde 80'den daha yüksek bir oranda artırılabilir.

Huawei, dünya genelinde; ağ yönetimi, kimlik doğrulama, güvenlik ve diğer alanlarda 40'ın üzerinde iş ortağıyla yakın iş birliği içinde ortak çözümler geliştirdi ve 26 Ortak Doğrulama Laboratuvarı (JVL) kurdu. Kampus ağ alanında lider bir küresel teknoloji ve çözüm sağlayıcısı konumunda olan Huawei, IDC'ye göre üst üste dört yıl boyunca Çin kampüs anahtar pazarında üst sıradaki yerini korudu ve üçüncü yılında da küresel kampüs anahtar pazarında ikinciliğe yükseldi.

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