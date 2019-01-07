Huawei çalışanı iPhone'la tweet attı, başı yandı!
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'yi karıştıran ilginç bir gelişme yaşandı. Yıl başı kutlama mesajını Huawei Technologies kurumsal Twitter hesabından paylaşmak isteyen bir çalışanın bu tweet'i iPhone üzerinden attığı görülünce kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Sonrasında ise yaşananlar daha da ilginçti.
Huawei'den atılan tweet'in iPhone aracılığıyla paylaşılması şirket içinde ufak çaplı krize neden oldu. 2019 yılı kutlamasını Twitter üzerinden paylaşan şirketin tweet'inde ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Tweet'in hemen sağ alt köşesinde 'via Twitter for iPhone' mesajı yazıyordu; yani tweet iPhone üzerinden atılmıştı. Hatasını hızlıca fark eden Huawei çalışanları tweet'i çok kısa süre içinde silseler de sosyal medyaya düşen tweet hızla yayılmaya başladı.
Huawei'den konuyla ilgili yapılan son açıklamada, paylaşımı yapan personelin bir masaüstü bilgisayarda VPN problemi yaşadığı ve mesaj göndermek için SIM kartlı bir iPhone kullandığı açıklaması yapıldı.
iPHONE'DAN TWEET ATMANIN CEZASI
Huawei'nin, olaydan sorumlu tutulan iki çalışanın maaşını 5.000 yuan (728.27 $) kadar düşürdüğü kaydedildi. Bu ceza Huawei'nin dijital pazarlama ekibinin başkanını da kapsıyor, ayrıca dijital pazarlama ekibinin 12 ay boyunca alacakları ücretler de dondurulacak.
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