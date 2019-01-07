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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.01.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Huawei çalışanı iPhone'la tweet attı, başı yandı!

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Huawei çalışanı iPhone'la tweet attı, başı yandı!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'yi karıştıran ilginç bir gelişme yaşandı. Yıl başı kutlama mesajını Huawei Technologies kurumsal Twitter hesabından paylaşmak isteyen bir çalışanın bu tweet'i iPhone üzerinden attığı görülünce kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Sonrasında ise yaşananlar daha da ilginçti.

Huawei'den atılan tweet'in iPhone aracılığıyla paylaşılması şirket içinde ufak çaplı krize neden oldu. 2019 yılı kutlamasını Twitter üzerinden paylaşan şirketin tweet'inde ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Tweet'in hemen sağ alt köşesinde 'via Twitter for iPhone' mesajı yazıyordu; yani tweet iPhone üzerinden atılmıştı. Hatasını hızlıca fark eden Huawei çalışanları tweet'i çok kısa süre içinde silseler de sosyal medyaya düşen tweet hızla yayılmaya başladı.

Huawei'den konuyla ilgili yapılan son açıklamada, paylaşımı yapan personelin bir masaüstü bilgisayarda VPN problemi yaşadığı ve mesaj göndermek için SIM kartlı bir iPhone kullandığı açıklaması yapıldı.

iPHONE'DAN TWEET ATMANIN CEZASI

Huawei'nin, olaydan sorumlu tutulan iki çalışanın maaşını 5.000 yuan (728.27 $) kadar düşürdüğü kaydedildi. Bu ceza Huawei'nin dijital pazarlama ekibinin başkanını da kapsıyor, ayrıca dijital pazarlama ekibinin 12 ay boyunca alacakları ücretler de dondurulacak.

Huawei çalışanı iPhonela tweet attı, başı yandı




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