Huawei bugüne kadar 200 milyon telefon sattı
Çinli teknoloji devi Huawei, telefon satışlarındaki son tabloyu dünyayla paylaştı; bugün itibariyle 200 milyondan fazla telefon sattıklarını duyurdu.
Huawei, 2018 yılı içinde kendi rekorunu kırdı; tüm zamanlarından en yüksek satış rakamını yakaladı, 200 milyon adedi aştı. Şirket, 2017 yılında 153 milyon, 2016'da ise 139 milyon telefon satışına ulaşırken, 2018'de ciddi bir yükselişe imza atarak bu sayısı 200 milyona ulaştırdı.
Huawei'nin 2018 yılında dikkat çeken telefonlarından biri Huawei P20 serisiydi ve 16 milyondan fazla sattı. Huawei Mate 20 serisi ise şimdiye kadar 5 milyon satmayı başarırken, bu sayı selfi telefonu olarak da bilinen Huawei Nova 3'te 65 milyonu buldu.
Şirket, yaptığı açıklamada küresel olarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olduğunu açıklarken, Apple'ı geçmeyip başarıp Samsung'un peşinde olduklarını kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle