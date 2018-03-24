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    Huawei bu kez blok zinciri temelli telefon üretiyor!

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 01:13 | Son Güncelleme:

    Çin merkezli popüler akıllı telefon üreticisi Huawei, ABD pazarında büyük sorunlar yaşıyor. En büyük sorunu da ABD'nin istihbarat kurumları doğuruyor. Şirket bu sorunun önüne geçmek için, bir çözüm yolu bulmuş gibi gözüküyor.

    Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çinli firmalara büyük baskı uygulanıyor. Bu firmaların içerisinde akıllı telefon sektöründe aktif rol oynayan ZTE ve Huawei de yer alıyor. FBI, CIA ve NSA gibi ABD'nin güçlü istihbarat kurumları, bu firmaların çıkardığı akıllı telefonlar ile bilgi sızdırdığını iddia ediyor. Ancak, şu zamanda kadar firmalar hakkında gelen iddialar doğrulanmış değil.

    Bloomberg'in haberine göre ünlü telefon üreticisi Huawei, bu sorunların önüne geçmek için Blockchain yani blok zinciri teknolojisi temelli bir telefon üretecek. Şirketin, tasarlayacağı bu model için Android tabanlı Sirin OS işletim sistemini geliştiren Sirin Labs firmasıyla anlaştığı da söyleniyor. Ayrıca, her iki firma da, bu anlaşmayı doğruluyor. Bitcoin'in arkasındaki teknolojinin kullanılacağı telefon ile birlikte güvenlik hat safhaya çıkacak. 

    Etiketler: blok zinciri temelli
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