Huawei Band 4 Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
Kullanıcılara daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olan ve çok yönlü bir sağlık izleme sistemiyle birlikte gelen Huawei Band 4, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Çinlilerin yeni akıllı bilekliğinin tüm özellikleri...
2.5D renkli dokunmatik ekran, HUAWEI Band 4’e daha dolgun renkler, daha güçlü kontrast ve daha iyi görüntü sağlıyor. 35 karakter yazı görüntülenmesini sağlayan tam mesaj ekranı ve renkli simgeler sayesinde kullanıcılar önemli mesajları veya ipuçlarını hızlıca görebiliyor.
Geleneksel kalp atış hızı izleme modülü tasarımından farklı olarak, HUAWEI Band 4 daha rahat bir deneyim getirirken, kullanıcının bileğine baskı yapmadan etkili şekilde çalışıyor.
HUAWEI Band 4 ayrıca UV koruyucu kaplama sayesinde kire ve aşınmaya karşı dayanıklı şekilde tasarlandı. Siyah ve Pembe renk kayış seçenekleri, HUAWEI Band 4'ü spor veya klasik kullanıma uygun hale getiriyor.
Hızlı şarjla daha uzun süre kullanım
Kullanıcıyı farklı kablolardan ve şarj cihazlarından kurtaran HUAWEI Band 4'ün dahili USB fişi genel USB şarj cihazlarına uyumlu. Böylece kullanıcılar Band 4’ü her yerde ve her zaman şarj edebilirler. Tek bir şarj ile Band 4, 6 günden daha uzun kullanım süresi sunuyor.
Optimize edilmiş güç tüketimi kontrolüne sahip olan bant, kullanıcının durumunu akıllıca tanımlayabilir ve en uygun moda geçebilir.
Akıllı nabız takibi ve spor modları
Profesyonel optik cihazlar, işlemciler ve AI algoritması sayesinde HUAWEI TruSeen 3.5 kalp atış hızını hassasiyetle izliyor. Ayrıca, kalp atış hızınız maksimum ortalama kalp atış hızını aşıyorsa titreşim yoluyla hatırlatıcı gönderiyor.
TruSeen 3.5 ile desteklenen HUAWEI Band 4, kullanıcının egzersiz durumunu otomatik olarak tanımlıyor ve egzersiz sırasında gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme moduna geçiyor. Kalp atış hızı izleme, dış mekan / iç mekan koşusu, dış mekan / iç mekan yürüyüşü, dış mekan / iç mekan bisiklet, eliptik, kürek ve serbest antrenman modlarını destekliyor.
Egzersiz sırasında Band 4, kalp atış hızı aralığını ve egzersiz sınıfını, kullanıcının daha iyi egzersiz yapmak için hemen ayarlayabilmesi için gerçek zamanlı olarak görüntülüyor.
İyi bir uyku almanıza yardımcı olmak için geliştirilmiş HUAWEI TruSleep 2.0 özelliği, uyku sırasında da kalp atış hızınızı izlemeye devam ediyor. Uyku kalitenizi analiz etmek için dört ayrı faz kullanan cihaz olası 6 tip uyku problemine karşı da size öneriler sunuyor.
HUAWEI Band 4, Siyah ve Pembe renk seçenekleri ile 289TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilere sunulmuş durumda.
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