Huawei Band 4 Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei Band 4 Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
GeriTeknoloji Huawei Band 4 Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
26.11.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Huawei Band 4 Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei Band 4 Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
Fotoğraflar: Huawei

Kullanıcılara daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olan ve çok yönlü bir sağlık izleme sistemiyle birlikte gelen Huawei Band 4, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Çinlilerin yeni akıllı bilekliğinin tüm özellikleri...

2.5D renkli dokunmatik ekran, HUAWEI Band 4’e daha dolgun renkler, daha güçlü kontrast ve daha iyi görüntü sağlıyor. 35 karakter yazı görüntülenmesini sağlayan tam mesaj ekranı ve renkli simgeler sayesinde kullanıcılar önemli mesajları veya ipuçlarını hızlıca görebiliyor.

Geleneksel kalp atış hızı izleme modülü tasarımından farklı olarak, HUAWEI Band 4 daha rahat bir deneyim getirirken, kullanıcının bileğine baskı yapmadan etkili şekilde çalışıyor.

HUAWEI Band 4 ayrıca UV koruyucu kaplama sayesinde kire ve aşınmaya karşı dayanıklı şekilde tasarlandı. Siyah ve Pembe renk kayış seçenekleri, HUAWEI Band 4'ü spor veya klasik kullanıma uygun hale getiriyor. 

Hızlı şarjla daha uzun süre kullanım 

Kullanıcıyı farklı kablolardan ve şarj cihazlarından kurtaran HUAWEI Band 4'ün dahili USB fişi genel USB şarj cihazlarına uyumlu. Böylece kullanıcılar Band 4’ü her yerde ve her zaman şarj edebilirler. Tek bir şarj ile Band 4, 6 günden daha uzun kullanım süresi sunuyor.

Optimize edilmiş güç tüketimi kontrolüne sahip olan bant, kullanıcının durumunu akıllıca tanımlayabilir ve en uygun moda geçebilir. 

Huawei Band 4 Türkiye’de satışa çıktı İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı nabız takibi ve spor modları

Profesyonel optik cihazlar, işlemciler ve AI algoritması sayesinde HUAWEI TruSeen 3.5 kalp atış hızını hassasiyetle izliyor. Ayrıca, kalp atış hızınız maksimum ortalama kalp atış hızını aşıyorsa titreşim yoluyla hatırlatıcı gönderiyor. 

TruSeen 3.5 ile desteklenen HUAWEI Band 4, kullanıcının egzersiz durumunu otomatik olarak tanımlıyor ve egzersiz sırasında gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme moduna geçiyor. Kalp atış hızı izleme, dış mekan / iç mekan koşusu, dış mekan / iç mekan yürüyüşü, dış mekan / iç mekan bisiklet, eliptik, kürek ve serbest antrenman modlarını destekliyor.

Egzersiz sırasında Band 4, kalp atış hızı aralığını ve egzersiz sınıfını, kullanıcının daha iyi egzersiz yapmak için hemen ayarlayabilmesi için gerçek zamanlı olarak görüntülüyor.

İyi bir uyku almanıza yardımcı olmak için geliştirilmiş HUAWEI TruSleep 2.0 özelliği, uyku sırasında da kalp atış hızınızı izlemeye devam ediyor. Uyku kalitenizi analiz etmek için dört ayrı faz kullanan cihaz olası 6 tip uyku problemine karşı da size öneriler sunuyor.

HUAWEI Band 4, Siyah ve Pembe renk seçenekleri ile 289TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilere sunulmuş durumda.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle