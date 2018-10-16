Huawei Band 3 Pro sahneye çıktı! İşte tüm özellikleri
Huawei, Londra'da gerçekleştirdiği etkinlikte akıllı saati Watch GT ile birlikte akıllı bilekliği Huawei Band 3 Pro'yu da sahneye çıkardı.
Akıllı saatlerin birçok fonksiyonuna ihtiyaç duymayanlar için daha uygun fiyatlı bir alternatif olan Band 3 Pro, 0.95 inç AMOLED ekrana sahip. Watch GT'de de bulunan TruSeen 3.0 kalp ritim ölçerine sahip olan akıllı bileklik, gece saatlerindeki kalp ritminizi ölçerek daha kaliteli bir uyku düzeni oturtmanızı sağlayacak.
Band 3 Pro'nun fiyatı 99 euro olarak açıklandı. Ürünün hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz açıklanmasa da planlarda şu an için ABD yer almıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle