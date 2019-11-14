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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.11.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Huawei akıllı hesaplama sistemlerini Intel ile birlikte tanıttı

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Huawei akıllı hesaplama sistemlerini Intel ile birlikte tanıttı

Huawei, kurumlara teknolojik yenilik, maliyet ve verimlilik avantajı sağlayan akıllı hesaplama çözümlerini, Intel iş birliği ile 6 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirdiği, “Akıllı Hesaplama – Akıllı Türkiye” etkinliği ile tanıttı. Bazı modellerinde yeni nesil Intel işlemcilerle de desteklenen Huawei Atlas ve x86 ürün aileleri, geleceğin akıllı hesaplama ve veri yönetimi süreçlerinde öne çıkıyor.

İş dünyasında akıllı hesaplama sistemlerinin önemi günden güne artarken Huawei, bu alandaki hizmet ve çözümleri olan Huawei x86 Server ve Atlas ürünlerini, Intel iş birliği ile düzenlenen “Akıllı Hesaplama – Akıllı Türkiye” etkinliğinde iş ortakları ve kurumsal müşterilerine sundu.

KOBİ’lerden büyük şirketlere kadar uzanan çözümler

Huawei, veri merkezleri için akıllı hesaplama çözümleri sunan, Intel iş birliği ile 2020’nin başında pazara sunmayı hedeflediği “Atlas” grubunu tanıttı. Atlas ürün grubu, tıbbi teşhis araştırmalarından yüz tanıma sistemlerine farklı sektörlerde, çok geniş bir yelpazede çözümler sunuyor. Bunlar arasında sağlık, güvenlik, enerji, taşımacılık ve akıllı şehirler gibi önemli sektörler bulunuyor. Etkinlik kapsamında Huawei, işlemci, yonga seti ve ağ kartlarında “Intel” ile desteklenen x86 serisini de tanıttı.

Huawei’nin akıllı çipleri tarafından desteklenen sunucular, kurumların operasyon giderlerini %15’e varan oranda düşürüyor. Küçük işletmelerden büyük kurumlara her ölçekte şirkete yönelik sunucu çözümlerini içeren x86 serisini farklılaştıran bir başka özelliği de yoğun kullanımda bile yüksek ısılara dayanıklılığı. Pazarda birçok ürün ancak 35 santigrat dereceye kadar performans sağlarken Huawei sunucuların, 45 santigrat dereceye kadar aynı hız ve kapasitede çalışabiliyor.

Huawei Akıllı Hesaplama İş Birimi Avrupa Bölgesi Genel Müdürü Adam Jiang, toplantının açılış konuşmasında; “Sektörde yenilikçi bir segment olarak, geçen yıl Akıllı Hesaplama iş birimini hayata geçirdik. Kurumsal hizmetlerde farklılık yaratacak bu iş birimiyle sunucu ve yapay zeka alanlarında önemli hizmetler ve çözümleri sunmaya şimdiden başladık. Bugün bu sistemleri değerli iş ortağımız Intel çözümleri ile bir arada sunuyoruz. Uzun yıllardır devam eden bu birliktelik için Intel’e teşekkür ederim” dedi.

Huawei Türkiye Akıllı Bilgi İşlem İş Birimi Genel Müdürü Bobby ZHANG ise konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Huawei’nin Akıllı Bilgi İşlem alanında sahip olduğu vizyonun önemli bir ürünü olan Atlas çözümü, aynı zamanda Huawei’yi pazardaki diğer sunucu çözümlerinden farklılaştırıyor. 2020 yılıyla birlikte, Türkiye'de giderek daha fazla yapay zeka gereksinimi ortaya çıkacağını düşünüyor ve bu kapsamda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Verimlilik ön planda

Kurumlar sanallaştırma kapsamında birçok farklı sistemi kendi sistemlerine entegre etmek durumunda. Ancak bunu yaparken halihazırda işleyen yapının bundan etkilenmemesi gerekiyor. Huawei sunucu ailesi, hem içinde Intel işlemcisi olan ürünleri hem de kendi geliştirdiği işlemcili ürünlerle bu sanallaştırma işlemlerine imkan ve de kolaylık sağlıyor.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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