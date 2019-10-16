Huawei, 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

Huawei, IT altyapısına ve akıllı cihazlara odaklanmayı sürdürerek operasyonlarının verimliliğini ve kalitesini artırmaya devam etti. Operasyonel ve organizasyonel istikrarını arttıran Huawei, performansını 2019 yılının ilk üç çeyreğinde sağlamlaştırdı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu istikrarlı şekilde büyümeye devam etti. Huawei’nin 2019’un ilk üç çeyreğindeki akıllı telefon sevkiyatları, yıllık yüzde 26 artışla 185 milyon adedi aştı. Şirket ayrıca PC'ler, tabletler, giyilebilir ürünler ve akıllı ses ürünleri gibi diğer yeni işletmelerde de hızlı bir büyüme kaydetti.

Huawei Mobil Hizmetler ekosistemi 170'ten fazla ülke ve bölgeyi de kapsayacak şekilde gelişti. HMS’i şu anda dünya çapında 1,07 milyon kayıtlı geliştirici kullanıyor.

Yazılım ve donanımsal yeniliklere sahip olan Vision akıllı ekran, 3. çeyrekte piyasaya sürüldü. Tüketicilere odaklanan ve tüm büyük kullanıcı senaryolarında daha kesintisiz bir akıllı deneyim sunan daha sağlam bir ekosistem şekillenmeye başladı.

Taşıyıcı sektöründe, dünya çapında 5G ağlarının ticari konuşlandırması hızlandı. Huawei, 5G Super Uplink, akıllı ve basitleştirilmiş nakliye ağları gibi yenilikçi çözümler üretmeye devam etti. Şirket ayrıca, taşıyıcıların inovasyonunu ve büyümesini sağlamak için 5G deterministik ağ oluşturma üzerine bir endüstri inovasyon tabanı oluşturmak için endüstri ortaklarıyla birlikte çalıştı.

Bugüne kadar, Huawei 5G için 60'tan fazla ticari sözleşme imzaladı ve lider global taşıyıcılarla 400.000'den fazla 5G Massive MIMO aktif anten ünitesini (AAU) dünya pazarlarına sevk etti.

Kurumsal sektörler için Huawei, Horizon Digital Platformunu başlattı. Huawei dijital dünya için temel oluşturmak ve trilyonlarca ABD dolarına değer bir dijital dönüşüm endüstrisi yaratmak için müşteri ve ortaklarıyla birlikte çalışmayı hedefliyor. Bu platform aynı zamanda hükümet, kamu hizmetleri, finans, ulaşım ve elektrik gibi çeşitli sektörlere dijital dönüşümlerini hızlandırmaları için yardımcı olacak.

2019 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda, 700'den fazla şehir, 228 Fortune Global 500 şirketi ve 58 Fortune Global 100 şirketi, Huawei'yi dijital dönüşüm ortağı olarak seçti.

Üçüncü çeyrekte Huawei bilgisayar stratejisini açıkladı ve AI eğitim kümesi olan Atlas 900'ü piyasaya sürdü. Şirketin piyasaya sürdüğü diğer yenilikçi ürünler arasında HUAWEI CLOUD Ascend AI küme hizmetleri, Kunpeng ve Ascend işlemcileri tarafından desteklenen 112 yeni hizmet ve Endüstriyel Akıllı İkizler yer alıyor. Bu ürünler hükümet, internet servis sağlayıcısı (ISS), otomotiv, finans ve diğer birçok sektörde büyük atılımlar gerçekleştirdi. Üç milyon işletme kullanıcısı ve geliştiricisi, ürün ve çözümler geliştirmek için HUAWEI CLOUD'u kullandı.