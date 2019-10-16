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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei, 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı
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Teknoloji
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 16.10.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Huawei, 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Huawei, 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

Huawei, 2019 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu yılın ilk üç çeyreğinde yıllık bazda yüzde 24,4 artışla 610,8 milyar CNY gelir elde eden Huawei'nin net kar marjının yüzde 8,7 olduğu belirtildi.

Huawei, IT altyapısına ve akıllı cihazlara odaklanmayı sürdürerek operasyonlarının verimliliğini ve kalitesini artırmaya devam etti. Operasyonel ve organizasyonel istikrarını arttıran Huawei, performansını 2019 yılının ilk üç çeyreğinde sağlamlaştırdı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu istikrarlı şekilde büyümeye devam etti. Huawei’nin 2019’un ilk üç çeyreğindeki akıllı telefon sevkiyatları, yıllık yüzde 26 artışla 185 milyon adedi aştı. Şirket ayrıca PC'ler, tabletler, giyilebilir ürünler ve akıllı ses ürünleri gibi diğer yeni işletmelerde de hızlı bir büyüme kaydetti.

 Huawei Mobil Hizmetler ekosistemi 170'ten fazla ülke ve bölgeyi de kapsayacak şekilde gelişti. HMS’i şu anda dünya çapında 1,07 milyon kayıtlı geliştirici kullanıyor.

Yazılım ve donanımsal yeniliklere sahip olan Vision akıllı ekran, 3. çeyrekte piyasaya sürüldü. Tüketicilere odaklanan ve tüm büyük kullanıcı senaryolarında daha kesintisiz bir akıllı deneyim sunan daha sağlam bir ekosistem şekillenmeye başladı.

Taşıyıcı sektöründe, dünya çapında 5G ağlarının ticari konuşlandırması hızlandı. Huawei, 5G Super Uplink, akıllı ve basitleştirilmiş nakliye ağları gibi yenilikçi çözümler üretmeye devam etti. Şirket ayrıca, taşıyıcıların inovasyonunu ve büyümesini sağlamak için 5G deterministik ağ oluşturma üzerine bir endüstri inovasyon tabanı oluşturmak için endüstri ortaklarıyla birlikte çalıştı.

Bugüne kadar, Huawei 5G için 60'tan fazla ticari sözleşme imzaladı ve lider global taşıyıcılarla 400.000'den fazla 5G Massive MIMO aktif anten ünitesini (AAU) dünya pazarlarına sevk etti.

Kurumsal sektörler için Huawei, Horizon Digital Platformunu başlattı. Huawei dijital dünya için temel oluşturmak ve trilyonlarca ABD dolarına değer bir dijital dönüşüm endüstrisi yaratmak için müşteri ve ortaklarıyla birlikte çalışmayı hedefliyor. Bu platform aynı zamanda hükümet, kamu hizmetleri, finans, ulaşım ve elektrik gibi çeşitli sektörlere dijital dönüşümlerini hızlandırmaları için yardımcı olacak.

2019 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda, 700'den fazla şehir, 228 Fortune Global 500 şirketi ve 58 Fortune Global 100 şirketi, Huawei'yi dijital dönüşüm ortağı olarak seçti.

Üçüncü çeyrekte Huawei bilgisayar stratejisini açıkladı ve AI eğitim kümesi olan Atlas 900'ü piyasaya sürdü. Şirketin piyasaya sürdüğü diğer yenilikçi ürünler arasında HUAWEI CLOUD Ascend AI küme hizmetleri, Kunpeng ve Ascend işlemcileri tarafından desteklenen 112 yeni hizmet ve Endüstriyel Akıllı İkizler yer alıyor. Bu ürünler hükümet, internet servis sağlayıcısı (ISS), otomotiv, finans ve diğer birçok sektörde büyük atılımlar gerçekleştirdi. Üç milyon işletme kullanıcısı ve geliştiricisi, ürün ve çözümler geliştirmek için HUAWEI CLOUD'u kullandı.

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