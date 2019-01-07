HTC'nin geliri hızla düşüyor, eski günlerini mumla arıyor
Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden HTC, zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü cihazlarla beklentileri karşılamayan şirketin yüzde 62'lik gelir kaybı yaşadığı ortaya çıktı.
HTC için tehlike çanları çalıyor. Yıllar önce satışa sunduğu telefonlarla ses getirmeyi başaran ve sık sık haber olabilen şirket 'unutulmaya' yüz tuttu. Adını daha az duymaya başladığımız şirketin bu kötü gidişatı gelir tablosuna da yansıdı. Bloomberg analisti olan Tim Culpan, HTC'nin bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 oranında gelir kaybı yaşadığını kaydetti.
Akıllı telefon pazarında tutunamayan ve aydan aya kan kaybeden şirket, kötü gidişata rağmen bünyesinde köklü değişiklikler yapmadı, aynı yönetim kadrosuyla yoluna devam ediyor.
2019 yılı HTC için oldukça kritik; zira bu sene şirketin telefon pazarında tutunup tutunamayacağı net bir şekilde belli olacak.
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