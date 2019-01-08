HTC'den yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü: Vive Cosmos
Sanal gerçeklik gözlükleri gün geçtikçe daha popüler bir hale geliyor ve üreticiler birbirleri ardına yeni ürünlerini sergiliyorlar. Bu kapsamda tüm dünyanın ilgi odağı olan CES 2019'da HTC, yeni sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive Cosmos'u sahneye çıkardı.
HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü görücüye çıktı. HTC Vive Cosmos adını taşıyan bu gözlük, ön tarafta iki kamera, yanlarda da iki kamera bulunduruyor. Bu kameralar sayesinde de dış ortamın sanal gerçekliğe aktarımı için herhangi bir harici sensöre ihtiyaç kalmıyor.
Harici bir kaynağa bağlı olarak çalışan HTC Vive Cosmos'un dikkat çeken bir diğer özelliği ise sadece bilgisayarlardan değil, telefonlardan da görüntü aktarabilecek olması. Böylelikle daha detaylı bir VR tecrübesi söz konusu olacak. Kask, beraberinde iki hareket algılayıcı kontrol kolu da geliyor.
Şirket, yeni ürünüyle ilgili detaylı bilgi paylaşmazken, asıl duyurusunun ilerleyen aylarda yapılması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle