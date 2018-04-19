HTC yeni ürünleriyle Türkiye’de büyümeye kararlı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHTC yeni ürünleriyle Türkiye’de büyümeye kararlı
GeriTeknoloji HTC yeni ürünleriyle Türkiye’de büyümeye kararlı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
19.04.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

HTC yeni ürünleriyle Türkiye’de büyümeye kararlı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
HTC yeni ürünleriyle Türkiye’de büyümeye kararlı

Son yönetim değişikliklerini takiben Türkiye operasyonları için yeni hedefler belirleyen HTC, Türkiye’de satışa sunulacak olan HTC Desire 12 ve 12+ modellerini tanıttı ve HTC Vive’ın yakın bir zamanda pazara sunulacağı bilgisini paylaştı.

HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal’ın ev sahipliğinde ve HTC Avrupa Ürün Pazarlama Direktörü Fabian Nappenbach’ın da katılımıyla gerçekleşen basın buluşmasında dijital neslin bir telefondan beklediği her şeyi HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+’ın kullanıcılara sunacağı anlatıldı.

HTC Türkiye’de büyümeye kararlı

Pek çok ödüllü mobil cihazın ve endüstride dokunmatik ekran gibi devrim niteliğindeki ilklerin yaratıcısı olan HTC, Türkiye’de pazarı yönlendirecek ve teknoloji meraklılarının beklentilerini karşılayacak ürünleri sunmaya, yeni yönetim ekibiyle devam edeceğini belirtti. Dijital neslin beklentilerine cevap veren HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ gibi yeni nesil akıllı telefonlarla birlikte pazar dinamiğine bağlı olarak sanal gerçeklik sistemi HTC Vive’ın Türkiye’de satışa sunulacağı bilgisinin paylaşıldığı toplantıda, 2012'den bu yana HTC Türkiye'de Satış Müdürü olan ve yeni Ülke Müdürü olarak atanan Batuhan Basal, “Yeniden yapılanma döneminden sonra HTC, Türkiye'de büyümeye devam etmeye hazır. Bu yeni dönemde, 3 yeni ve akıllı telefon modelini Türkiye'ye taşıyacak ve tüketici pazarında ayak izimizi artıracağız. Aynı zamanda, operatör paydaşlarımızla çok yakın bir şekilde çalışan dağıtım kanallarımızı güçlendirmek için yatırımlar yapacağız. Bu yeni dönem, HTC'nin Türkiye'de büyümeye kararlı olduğunu kanıtlayacak.” dedi.

HTC yeni ürünleriyle Türkiye’de büyümeye kararlı


HTC Avrupa Ürün Pazarlama Direktörü Fabian Nappenbach da “Türkiye'deki yeni yönetim ekibimiz, Türkiye pazarına olan bağlılığımızı ve arzumuzun altını çiziyor. Devrim niteliğindeki akıllı telefonların üreticisi olan HTC, Türkiye’ye en yeni modellerini getirmeye devam edecek HTC’nin üst yönetimi, yüksek iş hedeflerini karşılamak için yerel ekibimizle güçlerini birleştirecek.” yorumunda bulundu.

HTC yeni ürünleriyle Türkiye’de büyümeye kararlı

HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal

HTC Desire serisiyle daha güçlü yeni nesil özellikleri bir arada sunan, uçtan uca ekranlara rağmen şaşırtıcı derecede ince ve kavraması rahat telefonları HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ ile film, video ve fotoğrafların keyfini çıkarmak için daha büyük ve daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Kullanımı kolay büyük ekran ile zengin oyun deneyimlerini, sürükleyici filmleri, Youtube videolarını daha iyi bir izleme deneyimi ile sunarken, hareket halindeyken iyi netlik için “Faz Algılama Otofokus” özellikli 13MP ana kamerası ile canlı fotoğrafları, özel anları en net şekilde yakalıyor. Ayrıca HTC Desire 12+’nin dual kamerası ise fotoğrafı çektikten sonra bile sanatsal bokeh efekti eklemek için fotoğrafı yeniden odaklanmasına olanak sağlıyor.

Kullanıcı çıkarlarını gözeten HTC, “Sense Companion” ile takviminize göre sizi uyaran akıllı alarmlar, evinizden çıkmadan önce bataryanızı doldurmanızı hatırlatan güç tasarrufu, gereksiz dosyaları temizlemek ve yer açmak için performans geliştirmeleri ile hayatınızı kolaylaştırıyor. U11 serisinin Likid yüzeyini takip eden, HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ yeni ve modern görünümlü dayanıklı akrilik cam arka yüzeyiyle, kesintisiz çerçevesi ve kavisli kenarları dikkat çekiyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

HTC yeni ürünleriyle Türkiye’de büyümeye kararlı

Whatsapp'ta çevrimiçi nasıl gizlenir?

Whatsapp son görülme kapatma işlemi nasıl yapılır?

Yazılım testinde gündem yapay zekanın testi