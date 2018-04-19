HTC yeni ürünleriyle Türkiye’de büyümeye kararlı
Son yönetim değişikliklerini takiben Türkiye operasyonları için yeni hedefler belirleyen HTC, Türkiye’de satışa sunulacak olan HTC Desire 12 ve 12+ modellerini tanıttı ve HTC Vive’ın yakın bir zamanda pazara sunulacağı bilgisini paylaştı.
HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal’ın ev sahipliğinde ve HTC Avrupa Ürün Pazarlama Direktörü Fabian Nappenbach’ın da katılımıyla gerçekleşen basın buluşmasında dijital neslin bir telefondan beklediği her şeyi HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+’ın kullanıcılara sunacağı anlatıldı.
HTC Türkiye’de büyümeye kararlı
Pek çok ödüllü mobil cihazın ve endüstride dokunmatik ekran gibi devrim niteliğindeki ilklerin yaratıcısı olan HTC, Türkiye’de pazarı yönlendirecek ve teknoloji meraklılarının beklentilerini karşılayacak ürünleri sunmaya, yeni yönetim ekibiyle devam edeceğini belirtti. Dijital neslin beklentilerine cevap veren HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ gibi yeni nesil akıllı telefonlarla birlikte pazar dinamiğine bağlı olarak sanal gerçeklik sistemi HTC Vive’ın Türkiye’de satışa sunulacağı bilgisinin paylaşıldığı toplantıda, 2012'den bu yana HTC Türkiye'de Satış Müdürü olan ve yeni Ülke Müdürü olarak atanan Batuhan Basal, “Yeniden yapılanma döneminden sonra HTC, Türkiye'de büyümeye devam etmeye hazır. Bu yeni dönemde, 3 yeni ve akıllı telefon modelini Türkiye'ye taşıyacak ve tüketici pazarında ayak izimizi artıracağız. Aynı zamanda, operatör paydaşlarımızla çok yakın bir şekilde çalışan dağıtım kanallarımızı güçlendirmek için yatırımlar yapacağız. Bu yeni dönem, HTC'nin Türkiye'de büyümeye kararlı olduğunu kanıtlayacak.” dedi.
HTC Avrupa Ürün Pazarlama Direktörü Fabian Nappenbach da “Türkiye'deki yeni yönetim ekibimiz, Türkiye pazarına olan bağlılığımızı ve arzumuzun altını çiziyor. Devrim niteliğindeki akıllı telefonların üreticisi olan HTC, Türkiye’ye en yeni modellerini getirmeye devam edecek HTC’nin üst yönetimi, yüksek iş hedeflerini karşılamak için yerel ekibimizle güçlerini birleştirecek.” yorumunda bulundu.
HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal
HTC Desire serisiyle daha güçlü yeni nesil özellikleri bir arada sunan, uçtan uca ekranlara rağmen şaşırtıcı derecede ince ve kavraması rahat telefonları HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ ile film, video ve fotoğrafların keyfini çıkarmak için daha büyük ve daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Kullanımı kolay büyük ekran ile zengin oyun deneyimlerini, sürükleyici filmleri, Youtube videolarını daha iyi bir izleme deneyimi ile sunarken, hareket halindeyken iyi netlik için “Faz Algılama Otofokus” özellikli 13MP ana kamerası ile canlı fotoğrafları, özel anları en net şekilde yakalıyor. Ayrıca HTC Desire 12+’nin dual kamerası ise fotoğrafı çektikten sonra bile sanatsal bokeh efekti eklemek için fotoğrafı yeniden odaklanmasına olanak sağlıyor.
Kullanıcı çıkarlarını gözeten HTC, “Sense Companion” ile takviminize göre sizi uyaran akıllı alarmlar, evinizden çıkmadan önce bataryanızı doldurmanızı hatırlatan güç tasarrufu, gereksiz dosyaları temizlemek ve yer açmak için performans geliştirmeleri ile hayatınızı kolaylaştırıyor. U11 serisinin Likid yüzeyini takip eden, HTC Desire 12 ve HTC Desire 12+ yeni ve modern görünümlü dayanıklı akrilik cam arka yüzeyiyle, kesintisiz çerçevesi ve kavisli kenarları dikkat çekiyor.
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