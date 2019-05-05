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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.05.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

HTC VIVE ve VIVE Pro ile sanal gerçeklik deneyimi Türkiye’de

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HTC VIVE ve VIVE Pro ile sanal gerçeklik deneyimi Türkiye’de

HTC; VIVE ve VIVE Pro sanal gerçeklik başlıklarını resmi olarak Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu.

Türkiye’nin ilk VR laboratuvarı VR First’ün bulunduğu Bahçeşehir Üniversitesi Galata Yerleşkesi’nde düzenlenen basın lansmanı, HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal, VR First CEO’su Ferhan Özkan ve BUG Game Lab Direktörü Güven Çatak’ın katılımıyla gerçekleşti. Sanal gerçeklikte beklentileri bir üst noktaya taşıyarak, gerçeklik kavramını yeniden tanımlayan HTC’nin VR alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri, yeni dönem planları ve hedefleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal şunları söyledi: “VIVE dünyada herkes tarafından çok büyük ilgi gördü. Biz de bu ürünü Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturacağımızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Son derece heyecanlıyız çünkü VIVE ve VIVE Pro kendi alanında sanal gerçeklik deneyimini yeniden tanımlamakla kalmıyor, bu deneyimi bir üst boyuta da taşıyor. VIVE ve VIVE Pro, hem oyun ve eğlence dünyası için hem de iş dünyasına değer katacak uygulamalarda öncelikli tercih edilecek platform olacak. Türkiye’de resmi ithalatın başlaması kullanıcılarımıza, hem resmi ithalatçı ve distribütor üzerinden garantili ürün temin etme olanağı sağlayacak, hem de yeni çıkacak ürünlerin dünyayla aynı zamanda ülkemizde de satışına başlanmasını mümkün kılacak.”

Sanal gerçeklik ile son zamanlardaki önemli gündem maddelerinden biri olan dijital dönüşüm de yeniden tanımlanıyor. Eğitimden üretime pek çok farklı endüstri, HTC Vive ile geliştirdikleri çözümler ile maliyetlerini düşürüyor, verimliliklerini artırıyor ve rekabette farklılaşıyor. Şimdiye kadar HTC Vive ile işini dönüştüren firmalar arasında Volkswagen, Warner Bros, BMW, IKEA, Bayer, Stanford Üniversitesi gibi önemli kurumlar yer alıyor.

HTC VIVE ve VIVE Pro ile sanal gerçeklik deneyimi Türkiye’de

VIVE'da her biri 1080x1200 piksel (toplamda 2160x1200 piksel) olmak üzere 9,14 cm'lik (3,6"), 90 Hz yenileme hızında, 110° görüş açılı iki OLED ekran ve dahili mikrofonlu kulaklık bulunuyor. Ayrıca esnek bant, numaralı gözlükle beraber kullanma imkanıyla birlikte; kullanım sırasında konforu artıran yüz yastığı (ürüne dahil) ve (VR'dayken artırılmış gerçeklik senaryolarını kullanma veya gerçek dünyaya göz atma imkanı veren) ön kamera gibi özelliklere sahip. VIVE da ayrıca, bir kez şarj edilince 6 saate varan sürelerle kullanılabilen kablosuz bağlantılı ve titreşimli geribildirimli iki kontrolör ile iki tane tutturmalı baz istasyonu bulunuyor.

VIVE’ın gelişmiş modeli olan VIVE Pro'da bulunan ikili OLED ekran, orijinal VIVE'ın çözünürlüğünü %78 artırarak toplam 2880x1600 çözünürlükle daha net bir görüntü sağlıyor. Etkileyici görüntü kalitesinin yanı sıra, VIVE Pro'da ayrıca gerçeklik hissini ve ses deneyimini bir üst seviyeye çıkartan, eskiye göre daha da konforlu bir kullanım sağlayan başlık üzerine konumlanmış ve yerleşik amfiye sahip yüksek performanslı kulaklıklar da yer alıyor. 

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