HTC Vive Cosmos’un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHTC Vive Cosmos’un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
GeriTeknoloji HTC Vive Cosmos’un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
12.09.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

HTC Vive Cosmos’un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
HTC Vive Cosmos’un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

HTC Vive, yeni Vive Cosmos’un özellik ve işlevlerini, fiyatını, piyasaya çıkış tarihini ve ön sipariş fiyatını duyurdu. En yeni üst sınıf PC tabanlı sanal gerçeklik (VR) sistemi olan Vive Cosmos, erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı sunuyor. Başlığın işlevini değiştirebilen modüler ön panel tasarımı, ürünün zaman içinde kullanıcı isteklerine göre geliştirilebilmesini sağlıyor.

Başlığın işlevini değiştirebilen modüler ön panel tasarımı, ürünün zaman içinde kullanıcı isteklerine göre geliştirilebilmesini sağlıyor. Yeni duyurulan Vive Cosmos External Tracking Mod da bunlar arasında yer alıyor. Cosmos, Avrupa’da 3 Ekim’de 799 EUR fiyatla satışa çıkacak. Ön siparişler ise 12 Eylül’de başlayacak. 

Vive Avrupa Genel Müdürü Graham Wheeler, şu sözleri kaydetti: “Rakipsiz bir deneyim sunan Cosmos, içten dışa takip özelliğine sahip bugüne kadarki en çok yönlü başlığımız. İleride farklı ön panel seçenekleri, limitsiz içerik ve yeni arayüz ile XR müşterilerine daha çok olanak sunacağız. Sürekli büyüyen bir kitleye VR deneyimi sunacağımız için heyecanlıyız. Vive Cosmos, bugüne kadar Avrupa’da yaptığımız en büyük perakende VR ürünü lansmanı olacak.” 

Teknik Özellikler

Vive Cosmos, VR müşterilerinin ihtiyaçlarını kolaylık, çok yönlülük ve performansa öncelik vererek karşılamak üzere üretildi. İçten dışa geniş ve hassas takip için altı adet kamera sensörüyle donatılan yeni Vive takip sistemi, basit kurulumuyla VR dünyasına daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay giriş sağlıyor. Orijinal Vive modelinden %88 daha fazla olan 2880 x 1700 piksel çözünürlükle Cosmos, net bir metin ve grafikler sunuyor. Yeni LCD paneller, pikseller arasındaki mesafeyi azaltıyor ve gerçek RGB ekranlarla birlikte piksellerin çevresinde ince siyah çizgiler oluşmasını önlüyor. 

HTC Vive Cosmos’un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Yukarı katlanabilen eşsiz tasarım, kullanıcıların VR yolculuğunu kesmeden gerçek dünyadan sanal gerçekliğe saniyeler içinde geçmesini sağlıyor. Son derece ergonomik ve rahat yapı, VR deneyimini daha uzun süre yaşama olanağı tanıyor. Entegre kulaklıklar ise deneyimin içine çeken ses kalitesisunuyor. Cosmos’un tamamen yeniden tasarlanan kontrol cihazları, VR içinde yapılabilecekleri en üst seviyeye getiriyor ve uzun oyun maratonlarında rahatlığı artırıyor. Cosmos ayrıca, VR deneyimini hiçbir yere bağlı kalmadan yaşamak isteyenler için Vive Kablosuz Adaptör ile de uyumlu. 

Modüler bir ön panel tasarımına sahip olan Vive Cosmos, bugüne kadarki en çok yönlü VR başlığı. Gelecek aksesuarlarla işlevi değiştirilebilecek şekilde tasarlanan başlık, müşterilere ürünlerini zaman içinde kendi ihtiyaçlarına göre yenileme fırsatı veriyor. İlk resmi “mod” ise bugün duyurulan Vive Cosmos External Tracking Mod oldu. Takip için mevcut Lighthouse baz istasyonlarını kullanmaya devam etmek isteyen müşteriler, bu mod ile Vive Cosmos’un üstün performansından yararlanabilecek. Baz istasyon uyumlu bu ilk mod, Vive ekosistemindeki Vive Tracker gibi çevre birimlerini destekliyor, VR kontrolleri için benzersiz bir giriş özgürlüğü sunuyor. Bu yeni mod önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle