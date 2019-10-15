HTC VIVE COSMOS Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı
HTC Vive, erişebilirlik ve kullanım kolaylığını yeni bir seviyeye taşıyan PC tabanlı sanal gerçeklik (VR) sistemi HTC Vive Cosmos’u resmi olarak Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu.
HTC Vive Cosmos, VR müşterilerinin ihtiyaçlarını kolaylık, çok yönlülük ve performansa öncelik vererek karşılamak üzere üretildi. İçten dışa geniş ve hassas takip için altı adet kamera sensörüyle donatılan yeni Vive takip sistemi, basit kurulumuyla VR dünyasına daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay giriş sağlıyor. Orijinal Vive modelinden yüzde 88 daha fazla olan 2880 x 1700 piksel çözünürlükle Cosmos, kristal netliğinde metin ve grafikler sunuyor. Yeni LCD paneller, pikseller arasındaki mesafeyi azaltıyor ve gerçek RGB ekranlarla birlikte piksellerin çevresinde ince siyah çizgiler oluşmasını önlüyor.
Yukarı katlanabilen tasarım, kullanıcıların VR yolculuğunu kesmeden gerçek dünyadan sanal gerçekliğe saniyeler içinde geçmesini sağlıyor. Ergonomik ve rahat yapı, VR deneyimini daha uzun süre yaşama olanağı tanıyor. Entegre kulaklıklar ise deneyimin içine çeken ses kalitesi sunuyor. Cosmos’un tamamen yeniden tasarlanan kontrol cihazları, VR içinde yapılabilecekleri en üst seviyeye getiriyor ve uzun oyun maratonlarında rahatlığı artırıyor.
Modüler bir ön panel tasarımına sahip olan Vive Cosmos, bugüne kadarki en çok yönlü VR başlığı. Gelecek aksesuarlarla işlevi değiştirilebilecek şekilde tasarlanan başlık, müşterilere ürünlerini zaman içinde kendi ihtiyaçlarına göre yenileme fırsatı veriyor. Takip için mevcut Lighthouse baz istasyonlarını kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, yeni Vive Cosmos External Tracking Mod’u ile ile Vive Cosmos’un üstün performansından yararlanabilecek. Baz istasyon uyumlu bu ilk mod, Vive ekosistemindeki Vive Tracker gibi çevre birimlerini destekliyor, VR kontrolleri için bir giriş özgürlüğü sunuyor.
Öte yandan Cosmos, kolaylıkla kurulabilen yeni Vive Reality System ile kullanıcıların anında sanal dünyalara adım atabilmesini sağlıyor. Vive Cosmos, Vive için yeni bir temel yazılım deneyimi sunan Vive Reality System’i destekleyen ilk başlık. VR için tamamen yeni bir tasarım felsefesine sahip olan Vive Reality System, VR deneyiminin uygulama çalıştırmaktan çok hayatın bir uzantısı haline gelerek başka bir dünyaya adım atma hissi uyandırmasını sağlıyor. Lens adlı yeni tasarlanan bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Cosmos ile XR ve Viveport Infinity uygulamalarında ve Origin adlı yeni dinamik ana ekranda kolayca gezinmek mümkün.
Vive Cosmos Teknik Özellikleri:
Çözünürlük: Her gözde 1440 x 1700 piksel (Toplam 2880 x 1700 piksel)
Ekran: Çift 3,4 inç (çapraz) LCD
Yenileme hızı: 90 Hz
Görüş alanı: 110 derece
Ses: Dahili stereo kulaklık
Gerekli PC bağlantısı: USB 3.0, DisplayPort 1.2
Çevre Birimleri İçin Girişler: USB-C 3.0, modlar için özel bağlantı
Takip: Ayakta ve oturur pozisyonlar için minimum alan gereksinimi yoktur, oda ölçeği modunda minimum 2 m x 1,5 m
Ön Panel Modülleri: Vive Motion Mod (Cosmos ile birlikte gelir) ve Vive Cosmos External Tracking Mod (Ayrı satılır)
Vive Kablosuz Adaptör desteği: Evet, bağlantı kitiyle birlikte ayrı satılır. Boş PCIe yuvası gereklidir.
HTC Vive Cosmos, 21 Ekim tarihinde, KDV dahil 6.999TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.
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