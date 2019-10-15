HTC VIVE COSMOS Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHTC VIVE COSMOS Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı
GeriTeknoloji HTC VIVE COSMOS Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 15.10.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

HTC VIVE COSMOS Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
HTC VIVE COSMOS Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı

HTC Vive, erişebilirlik ve kullanım kolaylığını yeni bir seviyeye taşıyan PC tabanlı sanal gerçeklik (VR) sistemi HTC Vive Cosmos’u resmi olarak Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu.

HTC Vive Cosmos, VR müşterilerinin ihtiyaçlarını kolaylık, çok yönlülük ve performansa öncelik vererek karşılamak üzere üretildi. İçten dışa geniş ve hassas takip için altı adet kamera sensörüyle donatılan yeni Vive takip sistemi, basit kurulumuyla VR dünyasına daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay giriş sağlıyor. Orijinal Vive modelinden yüzde 88 daha fazla olan 2880 x 1700 piksel çözünürlükle Cosmos, kristal netliğinde metin ve grafikler sunuyor. Yeni LCD paneller, pikseller arasındaki mesafeyi azaltıyor ve gerçek RGB ekranlarla birlikte piksellerin çevresinde ince siyah çizgiler oluşmasını önlüyor.

Yukarı katlanabilen tasarım, kullanıcıların VR yolculuğunu kesmeden gerçek dünyadan sanal gerçekliğe saniyeler içinde geçmesini sağlıyor. Ergonomik ve rahat yapı, VR deneyimini daha uzun süre yaşama olanağı tanıyor. Entegre kulaklıklar ise deneyimin içine çeken ses kalitesi sunuyor. Cosmos’un tamamen yeniden tasarlanan kontrol cihazları, VR içinde yapılabilecekleri en üst seviyeye getiriyor ve uzun oyun maratonlarında rahatlığı artırıyor.

Modüler bir ön panel tasarımına sahip olan Vive Cosmos, bugüne kadarki en çok yönlü VR başlığı. Gelecek aksesuarlarla işlevi değiştirilebilecek şekilde tasarlanan başlık, müşterilere ürünlerini zaman içinde kendi ihtiyaçlarına göre yenileme fırsatı veriyor. Takip için mevcut Lighthouse baz istasyonlarını kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, yeni Vive Cosmos External Tracking Mod’u ile ile Vive Cosmos’un üstün performansından yararlanabilecek. Baz istasyon uyumlu bu ilk mod, Vive ekosistemindeki Vive Tracker gibi çevre birimlerini destekliyor, VR kontrolleri için bir giriş özgürlüğü sunuyor.

HTC VIVE COSMOS Türkiyede satışa çıkıyor İşte fiyatı
Öte yandan Cosmos, kolaylıkla kurulabilen yeni Vive Reality System ile kullanıcıların anında sanal dünyalara adım atabilmesini sağlıyor. Vive Cosmos, Vive için yeni bir temel yazılım deneyimi sunan Vive Reality System’i destekleyen ilk başlık. VR için tamamen yeni bir tasarım felsefesine sahip olan Vive Reality System, VR deneyiminin uygulama çalıştırmaktan çok hayatın bir uzantısı haline gelerek başka bir dünyaya adım atma hissi uyandırmasını sağlıyor. Lens adlı yeni tasarlanan bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Cosmos ile XR ve Viveport Infinity uygulamalarında ve Origin adlı yeni dinamik ana ekranda kolayca gezinmek mümkün.

Vive Cosmos Teknik Özellikleri:

Çözünürlük: Her gözde 1440 x 1700 piksel (Toplam 2880 x 1700 piksel)

Ekran: Çift 3,4 inç (çapraz) LCD

Yenileme hızı: 90 Hz

Görüş alanı: 110 derece

Ses: Dahili stereo kulaklık

Gerekli PC bağlantısı: USB 3.0, DisplayPort 1.2

Çevre Birimleri İçin Girişler: USB-C 3.0, modlar için özel bağlantı

Takip: Ayakta ve oturur pozisyonlar için minimum alan gereksinimi yoktur, oda ölçeği modunda minimum 2 m x 1,5 m

Ön Panel Modülleri: Vive Motion Mod (Cosmos ile birlikte gelir) ve Vive Cosmos External Tracking Mod (Ayrı satılır)

Vive Kablosuz Adaptör desteği: Evet, bağlantı kitiyle birlikte ayrı satılır. Boş PCIe yuvası gereklidir.

HTC Vive Cosmos, 21 Ekim tarihinde, KDV dahil 6.999TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?