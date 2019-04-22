HTC uzun bir aradan sonra 5G'li telefonuyla geliyor
Yıllar önce satışa sunduğu telefonlarla büyük başarılar elde eden HTC, son dönemde oldukça zor durumda. Zira Tayvanlı şirket mobil bölümünü Google'a satmıştı.Ortaya çıkan raporlara göre bu kötü gidişata rağmen HTC, 5G cihazlarını yılın ikinci yarısında piyasaya sürecek.
Bir dönemin popüler markalarından HTC, bir türlü eski satış rakamlarına ulaşamayınca yüzde 62'lik gelir kaybı yaşamış ve ardından mobil bölümünü Google'a satmıştı. Buna rağmen akıllı telefon üretime devam edecek şirketin 5G cihazlar üreteceği ortaya çıktı.
Bluetooth Launch Studio‘da birkaç HTC telefon görüldü. 2Q6U model numarasına sahip olan cihaz isabetli sızıntılarıyla bilinen Evan Blass'ın bildirdiği 5G özellikli HTC telefon ile aynı. Bluetooth Launch Studio‘da sunulan resmi belgeler sonucunda ortaya çıkan modelin 5G özelliği haricinde herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Söz konusu telefonun yılın ikinci yarısında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Günden güne kan kaybeden şirketin bu adımla satışlarını ne ölçüde arttıracağı ise merak konusu. HTC'nin konu hakkında henüz açıklama yapmadığını da belirtelim.
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