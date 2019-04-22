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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.04.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

HTC uzun bir aradan sonra 5G'li telefonuyla geliyor

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HTC uzun bir aradan sonra 5G'li telefonuyla geliyor

Yıllar önce satışa sunduğu telefonlarla büyük başarılar elde eden HTC, son dönemde oldukça zor durumda. Zira Tayvanlı şirket mobil bölümünü Google'a satmıştı.Ortaya çıkan raporlara göre bu kötü gidişata rağmen HTC, 5G cihazlarını yılın ikinci yarısında piyasaya sürecek.  

Bir dönemin popüler markalarından HTC, bir türlü eski satış rakamlarına ulaşamayınca yüzde 62'lik gelir kaybı yaşamış ve ardından mobil bölümünü Google'a satmıştı. Buna rağmen akıllı telefon üretime devam edecek şirketin 5G cihazlar üreteceği ortaya çıktı. 

Bluetooth Launch Studio‘da birkaç HTC telefon görüldü. 2Q6U model numarasına sahip olan cihaz isabetli sızıntılarıyla bilinen Evan Blass'ın bildirdiği 5G özellikli HTC telefon ile aynı. Bluetooth Launch Studio‘da sunulan resmi belgeler sonucunda ortaya çıkan modelin 5G özelliği haricinde  herhangi bir bilgi bulunmuyor. 

Söz konusu telefonun yılın ikinci yarısında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Günden güne kan kaybeden şirketin bu adımla satışlarını ne ölçüde arttıracağı ise merak konusu. HTC'nin konu hakkında henüz açıklama yapmadığını da belirtelim. 

Boston Dynamics'in depoda yük taşıyan yeni robotuBoston Dynamics, "Handle" ismindeki yeni robotunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı. Taşıma amaçlı üretilen robot sosyal medyada büyük ilgi gördü.Genel merkezi, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden, "Handle" ismindeki robotu tanıttı.
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