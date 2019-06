HTC U19e ve Desire 19 Plus tanıtıldı

HTC iki yeni telefonunu tanıttı: HTC U19e ve Desire 19 Plus. 6 inç'lik Full HD+ ekranla gelen HTC U19e, 2160x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama hafızası bulunuyor. Arka yüzünde ise iki kamera konumlandırılmış. 12 MP ve 20 MP çözünürlüğündeki çift kamerasıyla 4K video kaydını mümkün kılan HTC U19e, otomatik HDR, Pro manuel mod, yapay zeka ile sahne algılama gibi teknolojilerden de faydalanıyor.



Selfie kamerasına geldiğimizde ise Güzellik modu dikkat çekiyor. 1080p video kaydı yapabilen ve otomatik HDR özellikleri ile donatılan 24 MP selfie kamera, aynı zamanda yüz tanıma teknolojisi için de kullanılıyor.



Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan HTC U19e, 3930 mAh bataryadan enerjisini alıyor. USB-C bağlantı noktasını kullanan telefonda fiziksel parmak izi tarayıcı cihazın arka yüzünde konumlandırılmış. 12 Haziran'dan itibaren satışa sunulması planlanan HTC U19e'nin fiyatı ise 474 dolar.



HTC Desire 19 Plus ise şirketin tanıttığı bir diğer yeni telefon oldu. Diğer modelden farklı olarak üçlü kamera kurulumuyla dikkat çeken HTC Desire 19 Plus'in ana kamerası 13 MP, ikinci ve üçüncü kameralar ise 8 MP ve 5 MP çözünürlüğünde görüntü alıyor. Cihazın ön yüzünde ise 16 MP çözünürlüğünde çekim yapabilen kamera bulunuyor.



6.2 inç'lik HD+ ekranla gelen HTC Desire 19 Plus, MediaTek Helio P35 işlemciden gücünü alıyor. 4 GB RAM / 64 GB hafıza ve 6 GB RAM / 128 GB hafıza seçenekleriyle satışa sunulacak olan HTC Desire 19 Plus, microSD kart desteğine de sahip ve toplam hafıza artırılabiliyor.



3850 mAh kapasiteli pil kullanan telefon hızlı şarj teknolojisini desteklemezken, Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan HTC Desire 19 Plus'ın fiyatı ise 350 dolar olarak belirlendi.