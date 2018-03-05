Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>HTC U12'nin özellikleri belli oldu!

    HTC U12'nin özellikleri belli oldu!

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

    HTC'nin henüz tanıtılmayan; ancak ilerleyen haftalarda karşımıza çıkması muhtemel amiral telefonu HTC U12'nin teknik özellikleri belli oldu. Kod adı "Imagine" olması beklenen HTC U12 modeli dikkat çeken özellikleriyle geliyor.

    Sızdırılan bilgilere göre HTC'nin yeni 'canavar'ı Snapdragon 845 işlemci ve 256 GB'lik ROM'la kullanıcıya sunulacak.

    Ekran konusunda daha önce gelen bilgilere göre, HTC U12 5.99 inç büyüklüğünde, 18:9 en boy oranında ve QHD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. HTC U12 diğer amiral gemisi telefonlar gibi Snapdragon 845'in yanı sıra 6GB'a kadar RAM ve 256GB'a varan bir depolama kapasitesiyle gelecek. 12+16 MP'lik çift arka kameraya sahip olacak olan HTC U12 8 MP'lik ön kamerayla fotoğrafları ve videoları çekecek.

    Telefon IP68 sertifikasıyla sıvı ve toz temasına karşı ultra dayanıklı bir şekilde piyasaya sürülecek. HTC'nin yeni amiral gemisinin pili ise pişman etmeyecek: 3.420mAh.

    Etiketler: htc , telefon , htc u12
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri