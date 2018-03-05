HTC U12'nin özellikleri belli oldu!

Sızdırılan bilgilere göre HTC'nin yeni 'canavar'ı Snapdragon 845 işlemci ve 256 GB'lik ROM'la kullanıcıya sunulacak.

Ekran konusunda daha önce gelen bilgilere göre, HTC U12 5.99 inç büyüklüğünde, 18:9 en boy oranında ve QHD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. HTC U12 diğer amiral gemisi telefonlar gibi Snapdragon 845'in yanı sıra 6GB'a kadar RAM ve 256GB'a varan bir depolama kapasitesiyle gelecek. 12+16 MP'lik çift arka kameraya sahip olacak olan HTC U12 8 MP'lik ön kamerayla fotoğrafları ve videoları çekecek.



Telefon IP68 sertifikasıyla sıvı ve toz temasına karşı ultra dayanıklı bir şekilde piyasaya sürülecek. HTC'nin yeni amiral gemisinin pili ise pişman etmeyecek: 3.420mAh.