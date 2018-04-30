HTC U12 Plus'ın son hali böyle görüntülendi!
HTC'nin henüz tanıtmadığı; ancak çok yakında dünyayla buluşturacağı sanılan yeni amiral telefonu HTC U12 Plus'ın tasarımı netleşti.
Teknoloji devi HTC'nin yeni amiral telefonu HTC U12 Plus'la ilgili önemli bir detay daha gün yüzüne çıktı. HTC, U12 Plus modelinde 18:9 formatında ekrana yer verecek ve telefonun ekranında çentik yerine inceltilmiş alt ve üst çerçeveler olacak. Cihazın arka tarafı ayna benzeri bir cam kaplamaya sahip olacak. Parmak izi okuyucusu ise bu arka paneldeki “HTC” logosu ve kamera arasında yer alacak. Güç butonu ve ses açma – kapama butonlarının sağ tarafta bulunduğu modelin alt tarafında ise USB Type-C girişi ve hoparlör konumlandırılacak.
Cihazın görselleri, kamera özellikleri hakkında da ipuçları veriyor. Ortaya çıkan görsellere göre cihazın hem arka, hem de ön tarafında çift kamera yer alacak. Bu sayede arka taraftaki kameralarla da ön taraftaki kameralarla da arka tarafı bulanık fotoğraflar elde edebileceksiniz.
Diğer ortaya çıkan teknik özelliklerine baktığımızda ise HTC U12 Plus, gücünü Qualcomm’un en üst seviye yonga seti olan Snapdragon 845’ten alacak. Bunun yanı sıra cihaza 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza eşlik edecek. Cihazın kutudan Android 8.1 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor.
HTC U12 Plus’ın ne zaman tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fiyatının ise 700 ila 800 dolar arasında olması bekleniyor.
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