HTC U12 Plus'Ä±n Ã¶zellikleri netleÅŸiyor

HTC U12 Plus'Ä±n özellikleri netleÅŸiyor
HTC'nin yeni amiral modeli olarak tanÄ±tmasÄ± beklenen U12 Plus modelinin teknik Ã¶zellikleri, bu sefer Verizon veritabanÄ±nda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. SÃ¶ylenenlere gÃ¶re U12 Plus, ÅŸirketin bu yÄ±l iÃ§in tek Ã¼st dÃ¼zey telefonu olacak.
Verizon'dan gelen bilgilere gÃ¶re HTC'nin yeni amiral modeli U12 Plus, 6 inÃ§ bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olacak veÂ WQHD Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k sunan LCD bir ekran kullanÄ±lacak. Gorilla Glass teknolojisiyle korunacaÄŸÄ± sÃ¶ylenen telefon, Ã§erÃ§evesiz bir tasarÄ±ma sahip olacak. Qualcomm'un en gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸlemcisi Snapdragon 845'den gÃ¼cÃ¼nÃ¼ alacaÄŸÄ± sÃ¶ylenen model, 128 GB ve 256 GB olmak Ã¼zere iki farklÄ± dahili depolama alanÄ±yla kullanÄ±cÄ±larÄ±na hizmet sunacak.Â
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Arka kÄ±sÄ±mda 12 MP ve 6 MP olmak Ã¼zere Ã§ift kameraya sahip olmasÄ± beklenen telefonun Ã¶n kÄ±smÄ±nda ise 8+8 MP olmak Ã¼zere Ã§ift Ã¶n kamera olacak. AyrÄ±ca, hem Ã¶n kamerada hem de arka kamerada optik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sabitleyici olacak. UltraPixel 4 ve UltraSpeed AF teknolojilerinin de sadece arka kameraya Ã¶zgÃ¼ bir ÅŸekilde olacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.Â
Kutudan Android 8.0 Oreo ile Ã§Ä±kacak olan HTC U12 Plus, 3500 mAh bataryadan beslenecek. Suya ve toza karÅŸÄ± dayanÄ±klÄ±lÄ±k sertifikasÄ± IP68 olan Ã¼rÃ¼n, Bluetooth 5.0 ile gelecek. Son olarak, 4K Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kte video Ã§ekimi yapabileceÄŸi sÃ¶ylenen telefon, Avrupa'da 799 euro fiyat etiketine sahip olacak.Â
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