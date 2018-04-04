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    HTC U12 Plus ne zaman satışa çıkıyor?

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 10:30 | Son Güncelleme:

    HTC'nin yeni telefonu HTC U12 Plus hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Son çıkan bilgilere göre HTC U12 Plus Mayıs ayı içerisinde tanıtılacak.

    Tayvan merkezli şirketin yeni telefonu HTC U12 Plus ile ilgili birçok sızıntı bulunuyor. Bu sızıntılara göre HTC U12 Plus Mayıs ayında tanıtılacak ve aynı ay içerisinde kullanıcılara sunulacak. Telefonun özelliklerine gelecek olursak, cihazın neredeyse çerçevesiz bir tasarım ile gelmesi bekleniyor. 6 inç LCD ekrana sahip olacağı düşünülen akıllı telefonun gücünü Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden alacağı tahmin ediliyor. Arka tarafta 16 ve 12 Megapiksel çözünürlükte çift arka kamera olması bekleniyor.

    HTC U12 Plus ne zaman satışa çıkıyor

    Ön tarafta ise iki adet 8 Megapiksel çözünürlükte kameraya yer verileceği düşünülüyor. 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kapasitesine sahip olması beklenen ürünün, 3,420 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Şirketin telefonun bu tarihte çıkarmasının nedeni olarak ise, Samsung ve Xiaomi gibi markalar ile yarışmak istememesi olduğu düşünülüyor.

    Etiketler: Çıkış tarihi , Özellikleri
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