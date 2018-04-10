HTC U12 Plus işte bu özelliklerle geliyor!
HTC'nin yeni amiral gemi modeli HTC U12 Plus'ın Mayıs ayında tanıtılacağı yönünde iddialar bulunuyordu. Telefonun çıkış tarihinin sızdırılmasından sonra şimdi ise özellikleri ortaya çıktı.
Son zamanlarda çıkan çentikli ekranlı akıllı telefon modasına katılmayan HTC U12 Plus, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri olması beklenen telefonun depolama kapasitesinin ise 128 GB olması bekleniyor.
Bu alan MicroSD kart ile 2 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Telefonun arka kısmında 12 Megapiksel ve 16 Megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Ön tarafında ise iki adet 8 Megapiksel kamera olması bekleniyor. 5.5 inç büyüklüğünde 2960x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı tahmin edilinen telefonun IP68 sertifikasının bulunması bekleniyor. Telefonun fiyatı ise henüz belli değil.
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