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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.11.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

HTC sessizliğini bozuyor: HTC Desire 19s için geri sayım başladı

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HTC sessizliğini bozuyor: HTC Desire 19s için geri sayım başladı

Teknoloji üreticisi HTC, arka yüzünde üç kamera bulunan yeni akıllı telefonu HTC Desire 19s ile çok yakında kullanıcıların karşısında olacak. İşte yeni telefonun beklenen özellikleri ve muhtemel fiyatı...

HTC, giriş seviyesi telefon arayanlar için yeni akıllı telefonu HTC Desire 19s'i raflara koymaya hazırlanıyor. 6.2 inç'lik IPS LCD ekrana sahip olan ve 1520x720 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen ürün, 19:9 görüntü oranı sunuyor. 12 nm sürecinde geliştirilen 8 çekirdekli Helio P22 işlemciden güç alan telefonda 3 GB RAM yer alıyor. Depolama hafızasına geldiğimizde ise cihaz 32 GB dahili hafıza sunuyor. 

3850 mAh bataryası bulunan ve 10 W hızlı şarj teknolojisini kullanan HTC Desire 19s'in dikkat çeken yönü ise giriş seviyesi olmasına karşın arka yüzünde üç kameraya sahip olması denilebilir. Arka kısmında 13MP çözünürlüğündeki f/1.85 aralıklı ana kameranın yanında 5MP çözünürlüğünde geniş açılı lens ve 5MP çözünürlüğünde derinlik algılama kamerası yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Kameralar yapay zekâ ile optimize ediliyor.

Parmak izi tarayıcısı da bulunan cihazın fiyatı ise 196 dolar olacak. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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