HTC sessizliğini bozuyor: HTC Desire 19s için geri sayım başladı
Teknoloji üreticisi HTC, arka yüzünde üç kamera bulunan yeni akıllı telefonu HTC Desire 19s ile çok yakında kullanıcıların karşısında olacak. İşte yeni telefonun beklenen özellikleri ve muhtemel fiyatı...
HTC, giriş seviyesi telefon arayanlar için yeni akıllı telefonu HTC Desire 19s'i raflara koymaya hazırlanıyor. 6.2 inç'lik IPS LCD ekrana sahip olan ve 1520x720 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen ürün, 19:9 görüntü oranı sunuyor. 12 nm sürecinde geliştirilen 8 çekirdekli Helio P22 işlemciden güç alan telefonda 3 GB RAM yer alıyor. Depolama hafızasına geldiğimizde ise cihaz 32 GB dahili hafıza sunuyor.
3850 mAh bataryası bulunan ve 10 W hızlı şarj teknolojisini kullanan HTC Desire 19s'in dikkat çeken yönü ise giriş seviyesi olmasına karşın arka yüzünde üç kameraya sahip olması denilebilir. Arka kısmında 13MP çözünürlüğündeki f/1.85 aralıklı ana kameranın yanında 5MP çözünürlüğünde geniş açılı lens ve 5MP çözünürlüğünde derinlik algılama kamerası yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Kameralar yapay zekâ ile optimize ediliyor.
Parmak izi tarayıcısı da bulunan cihazın fiyatı ise 196 dolar olacak. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
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