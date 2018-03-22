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    HTC Desire 12 ve Desire 12 Plus nihayet tanıtıldı!

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 10:43 | Son Güncelleme:

    Sanal gerçeklik teknolojisine Steam ile yaptığı anlaşma ile devam eden ve büyük başarılar yakalan HTC, Desire 12 ve Desire 12 Plus modellerini tanıttı. Telefonlar, HTC'nin telefon bölümünü Google'a satmasının ardından tanıtılan ilk telefonları oldu.

    HTC'nin tanıttığı yeni telefonlardan HTC Desire 12'nin özelliklerine bakıldığında 5.5 inç büyüklüğünde, 1440 x 720 piksel çözünürlük sunan ve 293 ppi değerinde bir ekrana sahip olduğu görülüyor. İşlemci noktasında ise cihazda, 1.8 GHz hızında 8 adet Cotex-A53 çekirdeği bulunan Mediatek MT6739 kullanılmış. Grafik biriminde ise şirket, PowerVR GE8100'ü seçmiş. 

    3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla gelen cihazın, microSD kart desteğiyle dahili depolama alanı da yükseltilebiliyor. f/2.2 diyafram açıklığında 13 MP çözünürlük sunan arka kameraya, f.2.4 diyafram açıklığında 5 MP çözünürlük sunan ön kamera eşlik ediyor. Arka kısmında parmak izi okuyucu bulunmayan Desire 12, 2730 mAh bataryadan güç alacak ve kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkacak. Ayrıca, şirket, tanıttığı her iki cihazda da USB Type-C yerine microUSB kullanmış. Son olarak cihaz, Wi-Fi a/b/g/n, GPS, NFC,  Bluetooth 4.2 bağlantılarını destekliyor. 

    HTC Desire 12 ve Desire 12 Plus nihayet tanıtıldı

    HTC Desire 12 Plus'ın özelliklerine bakıldığında ise 6 inç'lik, 1440x720 piksel çözünürlük sunan ve 268 ppi değerinde bir ekrana sahip olduğu görülüyor. İşlemci noktasında ise bu cihazda, bünyesinde 1.8 GHz hızında sekiz adet Cotex-A53 çekirdek bulunduran Qualcomm Snapdragon 450 kullanılmış. Grafik birimi noktasında ise Adreno 506 seçilmiş. 

    HTC Desire 12 ve Desire 12 Plus nihayet tanıtıldı

    3 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olan telefon, microSD kart desteği sunuyor. Arka kısmında yer alan parmak izi okuyucuya, çift arka kamera eşlik ediyor. Kameralardan biri, 13 MP çözünürlük sunuyorken, diğeri ise 2 MP çözünürlük sunuyor. Her iki kameranın diyafram açıklığı da f/2.2. Cihazın  ön kamerası ise 8 MP çözünürlük sunuyor ve f/2.0 diyafram açıklığında. 2965 mAh bataryadan güç alacak olan Desire 12 Plus, kutudan, Desire 12'de olduğu gibi Android 80 Oreo ile çıkacak. 157 gram ağırlığında olan telefon, microUSB, Wi-Fi a/b/g/n, GPS, NFC ve Bluetooth 4.2 bağlantılarını destekliyor. 

    Etiketler: htc , desire 12 , desire 12 plus
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