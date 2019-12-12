HSBC Türkiye, sosyal fayda sağlayan start-up şirketleri destekleyecek

Müşterilerinin hedef ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olurken, toplumun geleceğine katkı sağlayan sürdürülebilirlik projelerini destekleyen HSBC Türkiye, sürdürülebilir kalkınma ve büyümeye katkı sağlamak amacıyla sosyal fayda sağlayan start-up şirketlere yönelik bir girişimcilik programı başlatıyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) ve Hackquarters iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Programı’, yalnızca Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik çalışmalar yapan start-up’ların kabul edildiği bir program olma özelliği taşıyor. Program ile; Türkiye’de start-up şirketler, girişimciler, mentorlar ve yatırımcılardan oluşan güçlü bir ekosistem inşa edilmesine destek olunması ve sektörel bazda yeni ticari fırsatlar yaratılmasına ve start-up şirketlerin ürün ve hizmetlerini pazara sürüm hızlarını ve etkilerini artırmalarına destek olunması amaçlanıyor.

Sürdürülebilir kalkınma ve büyümeye katkı sağlayacak

Sosyal fayda yaratan start-up şirketleri destekleyeceklerini belirten HSBC Türkiye Kurumsal İletişim Grup Başkanı Pınar Türker Fadıllıoğlu, program ile ilgili olarak şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda eğitim ve çevre alanlarında yürüttüğümüz projelerimizin yanı sıra girişimciliği destekleyen projeler de 2020 yılı için önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sosyal fayda yaratan girişimcileri destekleyeceğimiz ‘Sürdürülebilir Kalkınma Programı’ ile sürdürülebilir kalkınma ve büyümeye katkı sağlamanın yanı sıra global vizyonumuz doğrultusunda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemeyi hedefliyoruz.”

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2019

Ocak ayında başlayacak program kapsamında, farklı alanlarda uzman 20 kişiden oluşan bir mentor ekibi, işletme modeli, ürün geliştirme, pazarlama, yatırımcı ilişkileri, iş geliştirme, iletişim stratejileri, markalaşma, tasarım, patent, hukuk ve grafik tasarım gibi alanlarda programa katılmaya hak kazanan 5 start-up şirketi 6 ay boyunca sürekli destekleyecek. Bu mentor ekibe ek olarak, programa gönüllü olarak destek veren HSBC çalışanları da uzmanlıklarına göre program boyunca start-up’lara mentorluk ve rehberlik sağlayacak. Start-up’lar programdan mezun olduklarında prototiplendirme ve ürün lansmanı, global bir etki yaratma, ağ oluşturma (networking), büyüme ve satış alanlarında çok kapsamlı bir eğitimden geçmiş olacaklar. Programı tamamlayan start-up’lara ayrıca toplamda 125 bin TL destek sağlanacak. Programa 31 Aralık 2019 tarihine kadar sustainablegrowthprogram.com adresinden başvuru yapılabiliyor.