HQ Trivia'dan yeni oyun: HQ Words
2018 yılının ödüllü bilgi yarışması HQ Trivia, yeni bir oyunla kullanıcılarının karşısına çıktı. HQ Words adını taşıyan yeni oyunda ekranda beliren harflerden, 25 saniye içerisinde kelime oluşturacaksınız. En hızlı ve doğru tahmini yapan kişi ödülü kazanacak.
2018 yılına damga vuran bilgi yarışması oyunu HQ Trivia, popülaritesini sürdürmek adına yeni oyununu dünyaya duyurdu. HQ Words adını taşıyan bu oyunda amacınız 25 saniye gibi kısa bir sürede karşınızda gördüğünüz harflerden uygun kelimeler oluşturmak, hepsi bu!
HQ Trivia'da belirtilen saatte canlı yayın başlıyor ve sunucu soruları sormaya başlıyor. Kullanıcılar ekrandaki üç şıktan birini seçerek doğru cevabı vermeye çalışıyor. Büyük ödül tüm soruları doğru cevaplayan toplam kişiler arasında eşit şekilde bölüştürülüyor. Para ödülleri ödeme platformu Paypal üzerinden kullanıcılara ödeniyor.
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