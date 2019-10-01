HPE Discover More teknoloji ve inovasyon gurularını bir araya getiriyor
HPE Türkiye’nin BT profesyonelleri ve liderlerinin katılımıyla düzenleyeceği HPE Discover More etkinliği 2 Ekim tarihinde Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirilecek.
Teknolojiye liderlik eden HPE Türkiye’nin 2 Ekim’de düzenleyeceği HPE Discover More 2019 etkinliği değişen ve dijitalleşen dünyayı uluslararası uzman konukların da katılımıyla, gün boyu sürecek eş zamanlı oturumlarla masaya yatıracak.
Bu önemli zirve öncesi düzenlenen toplantıda konuşan HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak HPE Türkiye’nin çalışmaları ve HPE Discover More etkinliğini değerlendirirken, gelecek planlarına odaklanarak, güçlü ve emin adımlarla yollarına devam ettiklerini vurguladı. Kaymak şöyle devam etti; “Tüm sektörleri değiştiren bir dönüşümden geçiyoruz. HPE olarak sunduğumuz çözümlerle insanların iş ve yaşam tarzlarını geliştiriyoruz. Her şeyin birbirine bağlı olacağı ve ürettiğimiz her veriden anlamlı ön görü elde edilecek bir geleceğin kıyısındayız. Veri hiç olmadığı kadar değerli olacak. Bu yüzden stratejimiz kurumlarımızı uç merkezli ve bulut destekli çözümlerle geliştirmek. Dijital dönüşümün amacı hız ve çeviklik kazanırken, verimliliği artırmak. Uçtan buluta çözümlerdeki gelişmeler sayesinde veri miktarı da gittikçe artıyor. Gelecek yıla kadar bir insan günde ortalama 1.5 GigaByte veri üretecek. Bu veriyi verimliliği artırmak için kullanmalıyız. HPE olarak tam da bu noktada tüm kurumlar için en iyi çözümleri sunuyoruz”.
HPE Discover More iş dünyasının yakın takibinde
Bu sene 5.si düzenlenecek HPE Discover More etkinliğinde, teknolojinin Uçtan Buluta deneyimleri nasıl baştan tanımladığı ve operasyonlara nasıl yön verdiği uluslararası uzman isimlerin de katılımıyla masaya yatırılacak.
2 Ekim’deki tüm gün sürecek etkinlikte HPE uzmanlarının liderlik ettiği sunumlar ve deneyimleme alanları katılımcıları bekliyor.
“Değişen İş ve Yaşam Tarzları”, “Dijital Transformasyon için İnovasyon”, “Yapay Zeka ve Blockchain: Akıllı Nesnelerin İnterneti”, “Gelecek, İş ve Yaşam Şeklimizi Nasıl Değiştirecek?” gibi konu başlıklarının yanı sıra eş zamanlı oturumlarda da BT dünyasında büyük değişimler katılımcılarla paylaşılacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle