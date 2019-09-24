HPE Discover More 2019 etkinliği için geri sayım başladı
HPE Türkiye’nin BT profesyonelleri ve liderlerinin katılımıyla düzenleyeceği HPE Discover More etkinliği 2 Ekim tarihinde Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirilecek.
Uygulamaların ve verilerin bir araya gelmesiyle teknolojinin Uçtan Buluta, deneyimleri nasıl baştan tanımladığı ve daha akıllı, hiper-verimli operasyonlara nasıl yön verdiği konuları, uluslararası uzman isimlerin de katılımıyla tüm gün sürecek etkinlikte masaya yatırılacak.
Günümüzde ‘verinin merkezi’ konusunda büyük bir dönüşüm yaşanırken, entegre zeka, hiper-bağlantı ve uçlardan gelen veri miktarındaki artışla pazarların yapısı değişiyor, her sektörde ezberler bozuluyor, yaşam ve çalışma şekilleri dönüşüme uğruyor.
Teknolojiye liderlik eden HPE Türkiye’nin 2 Ekim’de düzenleyeceği HPE Discover More 2019 etkinliği değişen ve dijitalleşen dünyayı uluslararası uzman konukların da katılımıyla, gün boyu sürecek eş zamanlı oturumlarla masaya yatırıyor. Bununla beraber HPE uzmanlarının liderlik ettiği sunumlar ve deneyimleme alanları da yine katılımcıları bekliyor.
“Değişen İş ve Yaşam Tarzları”, “Dijital Transformasyon için İnovasyon”, “Yapay Zeka ve Blockchain: Akıllı Nesnelerin İnterneti”, “Gelecek, İş ve Yaşam Şeklimizi Nasıl Değiştirecek?” gibi konu başlıklarının yanı sıra eş zamanlı oturumlarda da BT dünyasında büyük değişimler katılımcılarla paylaşılacak.
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