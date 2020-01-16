HP'den oyuncular için yeni dizüstü bilgisayar: HP Omen 15

Eğer bir oyun bilgisayarı arıyorsanız geçmişte daha az seçeneğiniz vardı; şimdiyse pek çok marka farklı kategorilerde ürünleriyle boy gösteriyor. Bir oyun bilgisayarını satın almak, standart bir bilgisayara kıyasla çok daha yüksek maliyete sahip olduğundan oyuncuların iyi bir araştırma yapması ve tam olarak kendine uygun modeli seçmesi hayati bir öneme sahip. Yıllardır bilgisayar olsun, yazıcı olsun pek çok farklı ürünüyle hayatımızda olan HP, Omen serisini devam ettiriyor. HP, Omen ile birlikte oyunculara hitap ederken, oyuncuların ihtiyaçlarına göre çözüm geliştirmeye çalışıyor.



Son olarak karşımıza çıkan model ise HP Omen 15... Dış tasarımından başlayalım. Öncelikle Omen serisinin kendine has tarzı bu modelde de kendine yer bulmuş. Oyuncular için olmazsa olmaz rengarenk klavye de tabii ki unutulmamış. İnce yapısıyla da dikkat çeken model daha portatif bir hale gelmiş. Omen 15, ultra ince 20mm kalınlığıyla daha portatif ve kompakt bir tasarım kullanıyor.



Gelelim oyuncuların en merak ettiği noktaya, yani donanım özelliklerine... NVIDIA GeForce RTX 2080 ekran kartı ve Max Q tasarım ile geliştirilen Omen 15, işini iyi yapıyor. Red Dead Redemption 2 ve GTA V başta olmak üzere zorlayıcı oyunları yüksek grafik ayarlarıyla gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyelim: Ekran kartında önemli iyileştirmeler yapılan cihazdaki NVIDIA RTX, gerçek zamanlı ışın izleme özelliğini dizüstü oyun bilgisayarlarına kazandırıyor.



HP bu modelde Intel Core i7-9750H işlemci­sini kullanmış. Temel frekansı 2.60 Ghz olan 6 çekirdekli ve 12 izlekli bu işlemci boost mo­dunda 4.50 Mhz'e kadar ulaşabiliyor. RAM olarak ise 16GB 2666Mhz DDR4 bellek tercih edilmiş. Depolama konusunda ise modelde HDD kullanılmamış, bunun yerine 512GB SSD bulunmakta ve performansı da oldukça tatmin edici.



İş elbette ekran kartıyla bitmiyor. Omen 15’te 3 taraflı hava çıkışıyla toplamda 5 taraflı hava akışı sunan gelişmiş termal çözüm Omen Tempest bulunuyor. Omen Tempest, oyunun en heyecanlı anlarında cihazın soğuk kalmasını sağlıyor. Yani ekran kartıyla birlikte kurulan iyi bir soğutma sistemi, oyuncuların akıcı bir şekilde zorlu oyunların üstesinden gelebilmesine imkan veriyor. Daha büyük kanatlardan, 3 kademeli motordan ve akışkan dinamik parçadan oluşan yeni fan tasarımı, ısı dağıtımını iyileştiriyor.



Klavyeyle ilgili önemli bir nokta bulunuyor: Arka aydınlatmalı ve aynı anda birden çok tuşa basılmasını sağlayan anti-ghosting teknolojisine sahip klavyeyle oyuncular oyun performanslarını iyileştirebiliyor ve mücadeleyi yönetiyor.



Dizüstü PC’de aynı zamanda iki yeni özelliğe sahip Omen Command Center da yer alıyor. Performans Kontrolü özelliği, soğutmayı ya da performansı artıracak şekilde fanın dönüş hızını yükseltiyor. Omen Dinamik Güç ise oyunun o anda ne kadar güç tükettiğine bağlı olarak CPU ve GPU’ların vat miktarını yöneterek FPS’nin en yüksek seviyeye çıkmasını sağlıyor. İki güçlü özellik bir araya geldiğinde cihazın yapılandırmasını daha esnek hale getirirken oynanışın da iyileşmesini sağlıyor.



HP Omen 15, sonuç itibariyle temel işini iyi yapıyor ve oyunları sorunsuz bir şekilde ekrana yansıtıyor. Eğer oyun bilgisayarı arıyorsanız bu ürün de mutlaka seçeneklerinizin arasında bulunmalı. Ürünün fiyatı ise mağazadan mağazaya değişiklik göstermekle birlikte 8500 TL'den başlıyor.