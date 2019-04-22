HP'den dizüstü bilgisayarları için 'tasarım' projesi
HP, seçili dizüstü bilgisayar ürünlerinin kapaklarını özel tasarımlarla kişiselleştirmek için yeni bir projeye imza atıyor. Proje hem tüketicilere hem de kurumsal müşterilere hitap ediyor. Seçili HP ZBook İş İstasyonları, HP Pavilion ve OMEN by HP dizüstü bilgisayarlarını satın alanlar, yetenekli illüstratörlerin özel tasarımlarına ücretsiz sahip oluyor.
HP, kişiselleştirme projesi kapsamında, İllüstratör M.K Perker ve Deniz Salaçin’in HP Pavilion dizüstü bilgisayar ve seçili HP Z Serisi İş İstasyonları için hazırladıkları özel tasarımlarla kullanıcılarının kişisel tarzlarını yansıtmalarını sağlıyor. M.K. Perker İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinin illüstrasyonuyla; Deniz Salaçin ise bir geometrik tasarım ve bir illüstrasyon çalışmasıyla projede yer alıyor. Cihazların boyutlarına göre milimetrik şekilde oluşturulan ve yapıştırıldıktan sonra iz bırakmadan çıkarılabilen tasarımlar, HP Pavilion ve OMEN by HP serisi dizüstü bilgisayarlarını ve seçili HP Z Serisi iş istasyonlarını satın alan kullanıcılara hediye edilecek.
HP, eSpora verdiği önemi kişiselleştirme projesine de taşıyor. Son iki yıldır teknoloji sponsorluğunu üstlendiği 1907 Fenerbahçe Espor takımına özel tasarımları, OMEN by HP ve Pavilion Gaming bilgisayarlarla birlikte kullanıcılara sunuyor.
Proje kapsamında kapak tasarımları Büyük Baskı Merkezi’nde HP L3200 Latex yazıcılar ile basıldı. Bu yazıcılar su bazlı olmaları sebebiyle sağlığa zarar vermeyen ve çevre dostu baskı çözümleri sunuyor.
Pavilion ve OMEN by HP serisi ile birlikte hediye edilecek tasarımların dağıtımı MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar’ın İstanbul, Ankara ve İzmir’deki seçili perakende mağazalarında yapılacak.
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