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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.04.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

HP'den dizüstü bilgisayarları için 'tasarım' projesi

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HP'den dizüstü bilgisayarları için 'tasarım' projesi

HP, seçili dizüstü bilgisayar ürünlerinin kapaklarını özel tasarımlarla kişiselleştirmek için yeni bir projeye imza atıyor. Proje hem tüketicilere hem de kurumsal müşterilere hitap ediyor. Seçili HP ZBook İş İstasyonları, HP Pavilion ve OMEN by HP dizüstü bilgisayarlarını satın alanlar, yetenekli illüstratörlerin özel tasarımlarına ücretsiz sahip oluyor.

HP, kişiselleştirme projesi kapsamında, İllüstratör M.K Perker ve Deniz Salaçin’in HP Pavilion dizüstü bilgisayar ve seçili HP Z Serisi İş İstasyonları için hazırladıkları özel tasarımlarla kullanıcılarının kişisel tarzlarını yansıtmalarını sağlıyor. M.K. Perker İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinin illüstrasyonuyla; Deniz Salaçin ise bir geometrik tasarım ve bir illüstrasyon çalışmasıyla projede yer alıyor. Cihazların boyutlarına göre milimetrik şekilde oluşturulan ve yapıştırıldıktan sonra iz bırakmadan çıkarılabilen tasarımlar, HP Pavilion ve OMEN by HP serisi dizüstü bilgisayarlarını ve seçili HP Z Serisi iş istasyonlarını satın alan kullanıcılara hediye edilecek.

HP, eSpora verdiği önemi kişiselleştirme projesine de taşıyor. Son iki yıldır teknoloji sponsorluğunu üstlendiği 1907 Fenerbahçe Espor takımına özel tasarımları, OMEN by HP ve Pavilion Gaming bilgisayarlarla birlikte kullanıcılara sunuyor.

Proje kapsamında kapak tasarımları Büyük Baskı Merkezi’nde HP L3200 Latex yazıcılar ile basıldı. Bu yazıcılar su bazlı olmaları sebebiyle sağlığa zarar vermeyen ve çevre dostu baskı çözümleri sunuyor.

Pavilion ve OMEN by HP serisi ile birlikte hediye edilecek tasarımların dağıtımı MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar’ın İstanbul, Ankara ve İzmir’deki seçili perakende mağazalarında yapılacak. 

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