HP'den AMD tabanlı yeni Chromebook modelleri görücüye çıktı
Dünyanın önde gelen PC üreticilerinden biri olan HP, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da yeni Chromebook modellerini tanıttı.
CES 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan yeni HP Chromebook modelleri AMD işlemcilerini kullanan ilk Chromebook oldu. 4 GB RAM ve 32 GB SSD depolama alanına sahip olan HP Chromebook 14, 366 x 768 çözünürlüğünde 14 inç ekran ile geliyor.
Fiyatı 299 dolar olarak belirlenen HP Chromebook 14'ten daha yüksek performansa sahip olan model ise HP Chromebook x360. Intel'in 8. nesil işlemcileri Pentium, Core i3, i5 veya i7 işlemci seçenekleriyle satışa sunulacak olan modelin 6GB RAM ve 32GB / 64GB yerleşik depolama alanı seçenekleri de bulunuyor.
360 derece dönebilme özelliğine sahip olan dokunmatik ekran 14 inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde. Ocak ayında satışa sunulacak olan HP Chromebook x360'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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