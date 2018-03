HP yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

HP hasta bakımı alanının gelecekteki ihtiyaçlarına göre tasarlanan en ileri teknolojiyle donatılmış sağlık hizmeti cihazlarını görücüye çıkardı. HP’nin sağlık hizmetleri portföyü; sağlık hizmeti uzmanlarının, artırılmış hasta güvenliği, daha akıllı iş akışları, teletıp çözümleri ve güçlü veri güvenliği özelliklerini de içeren özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. Şirketin yeni cihazları; HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition dizüstü bilgisayar, HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition All-in-One masaüstü bilgisayarı ve HP Healthcare Edition HC270cr Klinik Gözlemleme Ekranı ürünlerinden oluşuyor.

HP Dünya Sağlık Hizmeti Kıdemli Direktörü Reid Oakes, “Sağlık hizmeti benzersiz bir alan ve müşterilerimiz, bu alana özel teknoloji çözümleri arıyorlar. Tepeden tırnağa klinik tedavi uzmanlarının ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan HP Healthcare Edition portföyü, dünyanın en güvenli ve yönetilebilir cihazlarını içeren ve endüstri-öncelikli çözümleriyle öne çıkan bir portföy olarak dikkat çekiyor” dedi. Oakes, sözlerine şöyle devam etti: “HP'nin yeni Healthcare Edition dizüstü bilgisayarı, All-in-One masaüstü bilgisayarı ve Klinik Gözlemleme Ekranı ile sağlık hizmetleri alanında daha güvenli, daha akıllı ve daha güvenli çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz bu hizmetler; sağlık hizmeti sunanların hastaları ile verilerini korumalarını ve iş akışlarını kolaylaştırmalarını sağlarken aynı zamanda da hastaların ön planda tutulduğu etkili bir bakım süreci için işbirliği yapabilmelerine yardımcı oluyor.”





Sağlık hizmeti endüstrisi; konu emniyete, verimliliğe ve güvenliğe geldiğinde kendine özgü bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Avrupa Birliği'nde ve Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde her yıl 2,5 milyondan fazla sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyon vakası meydana geliyor. Bu durum, tekrarlanan ve kapsamlı olan sterilize etme uygulamaları için tasarlanan cihazlara duyulan ihtiyaca işaret ediyor. Ayrıca klinik iş akışının kolaylaştırılması ve sağlık hizmeti deneyimini geliştirmek için verimliliğin artırılması gerekiyor. Klinik tedavi uzmanları iş istasyonlarına ve uygulamalara günde ortalama 70 kez giriş yapıyorlar. Bu da hastalarla etkileşime geçmek için harcanan süreyi etkiliyor. Son olarak, günümüzün güvenlik tehditleri karmaşık olduğu için ayrıntılı savunma stratejileri gerektiriyor. 2016'da 16 milyondan fazla sağlık hizmeti kaydı sızdırıldı veya çalındı. ABD’de, kaybolan veya çalınan her bir kayıt için ortalama veri ihlali maliyetinin 355 dolar olduğu tahmin ediliyor.

HP’nin, derin müşteri içgörüsü ve inovasyon kültüründen faydalanarak geliştirdiği HP Healthcare Edition portföyü, sağlık hizmeti endüstrisine özel daha güvenli, daha akıllı ve daha emniyetli çözümler sunmak üzere tasarlandı. HP’nin bu yepyeni sağlık hizmeti portföyü aşağıdaki ürünleri içeriyor:







• HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition Dizüstü Bilgisayarı: HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition, hâlihazırda açıkken antiseptik mendillerle kolayca temizlenebilmesi için HP Easy Clean yazılımını içeriyor. RFID ve biyometrik teknolojilerini tekli oturum açma kimlik doğrulamasına entegre eden bu cihaz, sağlık hizmetleri alanında dünyanın ilk ultra ince dizüstü bilgisayarı olmasıyla da öne çıkıyor. Görsel bilgisayar korsanlığını engellemek için geliştirilen HP Sure View Gen4 özelliğine sahip olan cihaz, nitelikli bir işbirliği deneyimi için iyileştirildi: HP Ses Artırıcı, HP Gürültü Önleyici ve iyileştirilen sesli ve görüntülü aramalar için IR/RGB kamera.

• HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition All-in-One (AiO): Bu cihaz, çift bantlı RFID ve tekli oturum açma kimlik doğrulamasına entegre biyometrik teknolojisi özellikleriyle dünyanın ilk sağlık hizmeti için geliştirilen All-in-One masaüstü bilgisayarı olarak öne çıkıyor. HP Yönetilebilir Entegrasyon Kiti (HP Manageability Integration Kit-MIK) özelliğini sunan HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition AiO; HP Ses Artırıcı, gürültülü ortamlarda arka plandaki dikkat dağıtıcı faktörleri ortadan kaldıran HP Gürültü Engelleyici ve hasta kaydını kolaylaştırırken kullanılmadığı anlarda geliştirilmiş gizlilik seçeneği sunan çift taraflı pop-kamerasıyla güçlü bir işbirliği deneyimini mümkün kılıyor.

• HP Healthcare Edition HC270cr Klinik Gözlemleme Ekranı: HP’nin sağlık hizmeti alanına özel geliştirdiği bu ekran, tekli oturum açma kimlik doğrulamasını destekleyen bir RFID okuyucuyla entegre olan dünyanın ilk klinik gözlemleme ekranı olarak dikkat çekiyor. Bu 27 inç diyagonal, 3.7 megapiksel klinik gözlemleme ekranı; parlaklık istikrarı, otomatik arka ışık izlemesi, otomatik görüntü rotasyonu ve üstün görüntüleme için geliştirilen kullanıcı ayarlaması içeren DICOM Part 14-uyumludur. Bu ekran ayrıca bağlantılı cihazlara 65w’a kadar güç iletimi sağlayan USB-C™ özellikli dünyanın ilk klinik gözlemleme ekranı olmasıyla da öne çıkıyor.

Kolay ve tekrarlanabilir sterilize etme işlemi için üretilen HP Healthcare Edition portföyü, EN / IEC 60601-1-2: 2015 standartlarını karşılamak üzere test edildi. Böylece hasta odalarında kullanılmak üzere tasarlanan cihazların daha güvenli olması sağlandı. HP’nin sağlık hizmeti portföyü; Vidyo Ready ve Skype for Business özellikleriyle üstün video-ziyaretleri ve konferansları için en uygun teletıp deneyimini sunar. HP'nin en güvenli ve yönetilebilir PC portföyünün bir parçası olan dizüstü bilgisayar ve AiO, HP Sure Start G4, HP Sure Click ve HP Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama özelliğine sahip.