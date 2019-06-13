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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.06.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

HP yeni 3D baskı ve dijital üretim merkezini açtı

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HP yeni 3D baskı ve dijital üretim merkezini açtı

HP, 15.000 m2 büyüklüğündeki yeni 3D Baskı ve Dijital Üretim merkeziyle sektörlere 4. Endüstri Devrimi için gereken birinci sınıf Ar-Ge'yi, mühendisliği ve sürdürülebilir inovasyonu sunuyor.

HP Inc. Barselona'daki yeni 3D Baskı ve Dijital Üretim Merkezi'nin kapılarını açtı. Merkez aynı zamanda 4.Endüstri Devrimi'ne güç veren yeni nesil teknolojiler alanında dünyanın en büyük ve en gelişmiş araştırma ve geliştirme tesisi olarak öne çıkıyor. Yeni merkez, dünyadaki tasarlama ve üretim modellerini dönüştürmek üzere, alanında dünyanın en iyisi olan, yüzlerce katmanlı üretim uzmanını, yaklaşık üç futbol sahası büyüklüğündeki 15.000 m2'lik yeni merkezinde bir araya getiriyor.

Barselona kampüsündeki devasa tesiste HP, endüstriyel 3D baskı portföyünü geliştirilmeyi hedefliyor. 

HP 3D Baskı ve Dijital Üretim Başkanı Christoph Schell, yeni merkezle ilgili şunları söyledi: “HP'nin yeni 3D Baskı ve Dijital Üretim Merkezi, dünya üzerindeki en büyük ve en gelişmiş 3D baskı ve dijital üretim Ar-Ge merkezlerinden birisi. Bu merkez, dünyanın en büyük sektörlerini sürdürülebilir teknolojik inovasyonla dönüştürme misyonumuzda büyük bir adım atmamızı sağlıyor. Dijital üretimin avantajlarını daha da açığa çıkarmak için müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışarak HP'nin değerli kaynaklarını ve üstün endüstriyel 3D baskı uzmanlığını bir araya getiriyoruz.”

Dünyanın aynı noktada bir araya gelen en geniş katmanlı üretim uzmanı ekibine ev sahipliği yapacak olan merkez sistem mühendisliği, veri zekası, malzeme bilimi ve uygulama alanlarında yüzlerce 3D baskı ve dijital üretim uzmanını bir araya getiriyor.

HP mühendislik ve Ar-Ge grupları, müşteriler ve iş ortakları arasındaki aktif işbirliği için özel olarak tasarlanan yeni tesis, esnek ve interaktif düzenin yanı sıra HP'nin en yeni plastik ve metal 3D üretim sistemlerini buluşturuyor. Böylece merkezde müşteriler için ürünler daha hızlı ve çevik bir şekilde üretilirken, uçtan uca çözümler sunuluyor. BASF, GKN Metallurgy, Siemens, Volkswagen gibi lider firmaların yanı sıra otomotiv, endüstriyel, sağlık ve tüketici ürünleri sektöründeki diğer firmalar da merkezde gerçekleşecek yeni 3D baskı ve dijital üretim inovasyonlarında işbirliklerini sürdürmeye devam edecek.

3D Baskı ve Dijital Üretim Merkezi tasarımı aynı zamanda 110kW güç sağlayan fotovoltaik panelleriyle, sulama ve hijyenik kullanım için yağmur suyunu yeniden kullanan yapısıyla, HVAC ve doğal ışık optimizasyonuyla ve LEED (Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik, Leadership in Energy and Environmental Design) Sertifikası'na sahip olması için kullanılan çevre dostu inşaat malzemeleriyle HP'nin çevreye olan duyarlılığını bir kere daha gözler önüne seriyor. 2025'e kadar tüm küresel işlemlerinde yüzde 60 yenilenebilir enerji kullanımını hedefleyen HP, zaman içinde bu oranı yüzde 100'e çıkarmak için çalışıyor.

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