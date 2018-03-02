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    HP Sprocket Plus'ta baskı büyüdü!

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 13:51 | Son Güncelleme:

    HP’nin cep yazıcısı Sprocket’tan artık daha büyük boyutlarda fotoğraf baskısı alınabiliyor.

    HP, EMEA bölgesinde çok satılan Sprocket serisini Plus seçeneğiyle genişlettiğini duyurdu. En yeni cep fotoğraf yazıcısı, orijinal Sprocket'tan %30 oranında daha büyük baskılar üretiyor. Fotoğraf tutkunları Sprocket Plus ile akıllı telefonlarından anında 2.3" x 3.4" (5.8 cm x 8.6 cm) boyutunda fotoğraf baskısı alabiliyor. Yeni ürün; akıllı telefonlardaki fotoğraf arşivinden ya da Instagram sayfalarından fotoğrafları kişiselleştirip süsleyerek baskı almanın en kolay ve hızlı yolunu sunuyor.

    HP Sprocket Plusta baskı büyüdü
    iOS ve Android için ücretsiz olan HP Sprocket App ile sadece iki tıkla; fotoğrafı seçerek ve baskı tuşuna basarak kolayca fotoğrafların baskısı alınabiliyor. Üstelik fotoğraflar renkli çerçeveler, emojiler, metinler, çıkartmalar ve filtrelerle kişiselleştirebilir. Sosyal medya hesapları ile bağlantılı olan uygulama, herhangi bir fotoğrafı fiziksel olarak paylaşmak için baskıya dönüştürerek, anları sihirli çerçevelerle yeniden yaşamayı sağlıyor. Aynı zamanda HP Sprocket App ile fotoğraf kabini modunda ya da çizimlerle komik fotoğraflar da hazırlanabiliyor.

    Baskılar ZINK Sıfır Mürekkep Teknolojisi kullanılarak üretildiği için gerekli olan tüm renkler HP fotoğraf kağıtlarının üzerinde bulunuyor. Böylece, mürekkebin tükenmesi artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Sprocket Plus; lekelenmeye, suya, yıpranmaya karşı dayanıklı ve arka tarafı yapışkanlı baskılar sunuyor.

    Etiketler: HP Sprocket Plus , hp , yazıcı
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