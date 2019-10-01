HP Spectre x360 13 duyuruldu, özellikleri belli oldu
HP, Spectre x360 dizüstü bilgisayarı ailesine yeni bir üye daha kattı. HP Spectre x360 13 ismini taşıyan 2019 model sürümde pek çok iyileştirme yapılırken, tasarımı da hayli dikkat çekici.
Yeni sürümle birlikte tasarımında kayda değer bir değişiklik yapılan HP Spectre x360 13, artık daha ince bir gövdeye sahip. Yüzde 90 ekran/gövde oranına ulaşan cihaz, kasası daha küçük olmasına karşın daha iyi bir soğutma sistemiyle geliyor. Üç farklı renk seçeneğiyle gelen cihazın ekranına geldiğimizde ise 4K desteği dikkatlerden kaçmıyor.
Gelelim işlemci tarafına... Gücünü Intel’in 10. jenerasyon Core i5 ya da Core i7 işlemcilerden alan model, LTE’li bir versiyona da sahip. 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar SSD ile donatılabilen Spectre x360 13, açıklandığı kadarıyla 60 WHr piliyle 22 saatte yakında bir pil ömrü getiriyor. Bu gerçekten oldukça iddialı görünüyor. Modelde Intel Optane opsiyonu da bulunuyor.
HP Spectre x360 13'ün açıklanan fiyatı ise 1099 dolar. Ancak daha üst donanımları tercih edenler için fiyatlar 1499 dolara kadar çıkıyor. Ürünün ekim ayı içinde satışa sunulması bekleniyor.
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