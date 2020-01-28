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Teknoloji
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

HP, OMEN serisiyle Gaming İstanbul'a katılacak

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HP, OMEN serisiyle Gaming İstanbul'a katılacak

HP bu yıl 30 Ocak –2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Gaming İstanbul'da oyuncularla bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında ziyaretçiler OMEN deneyim alanında ürünleri deneyimleme şansı bulacak.

OMEN markası altında geliştirdiği oyun bilgisayarlarıyla dikkat çeken HP, bu yıl Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak Gaming İstanbul (GIST) etkinliğinde OMEN ürünlerinin sergileneceği 160 metrekarelik deneyim alanı ile yer alacak. PUBG ve CS:GO turnuvalarının düzenleneceği fuarda her günün ilk üç kazananı OMEN ürün ailesinden hediyeler kazanacak. 

Oyun dünyasının fenomenleri HP standında

HP, etkinlik kapsamında, OMEN marka elçisi olan oyun dünyasının fenomenlerini hayranları ile buluşturacak. Türkiye'nin en popüler Twitch kadın yayıncılarından Gözde “MiaFitz” Demiral, 30 Ocak Perşembe günü HP standında hayranlarıyla buluşacak.

Perşembe günü ise, dünyanın önde gelen Formula 1 Esporcularından yarış pilotu Cem Bölükbaşı, HP standında E-racing simülasyon aracında F1 oynayarak bir skor elde edecek. Fuar boyunca bu skora en çok yaklaşan oyuncu Pazar günü ödülünü yine Cem Bölükbaşı'ndan alacak.

31 Ocak Cuma günü ayrıca, Fenerbahçe Espor League of Legends takımı ve 1 Şubat Cumartesi günü Türkiye'nin ilk oyun yayıncılarından Necati "Zeon" Akçay, HP standında takipçileri ile bir araya gelecek.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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