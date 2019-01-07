HP Omen 15 duyuruldu! En önemli özelliği ise...
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da öne çıkan isimlerden biri olan HP, bir ilke imza atarak 240Hz ekrana sahip Omen 15'i tanıttı.
Son zamanlarda oyuncular için ürettiği oyuncu bilgisayarları ile dikkat çeken HP, CES 2019'da dünyanın ilk 240Hz ekrana sahip modeli Omen 15'i duyurdu. Bu ekran 15.6 inç boyutunda ve 1080p çözünürlüğünde. 8. nesil Intel Core i7 işlemci ve RTX 2070 ekran kartı ile gelen HP Omen 15, 16 GB RAM'e sahip.
Oyuncu bilgisayarına göre ince tasarımı ile dikkat çeken olan model WiFi teknolojisinin en son sürümü 802.11ax bağlantısını kullanıyor.
Dünyanın ilk 240Hz ekrana sahip dizüstü bilgisayarı; 15,6 inç boyuta ve 1080 piksel çözünürlüğe sahip bu IPS monitörüyle, 240 hz yenileme hızı sayesinde oldukça akıcı bir oyun deneyimi vadediyor.
HP Omen 15, 1370 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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