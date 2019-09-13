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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.09.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

HP, dünyanın ilk toner doldurulabilir tanklı lazer yazıcısını tanıttı

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HP, dünyanın ilk toner doldurulabilir tanklı lazer yazıcısını tanıttı

HP, yeni ürünü olan 'toner doldurulabilir tanklı lazer yazıcısını piyasaya sundu. Ürünün kutudan çıktığı anda 5 bin sayfa baskı kapasitesine sahip olduğu ve aynı zamanda toner maliyetlerinde yüzde 80 tasarruf sağladığı bildirildi.

'HP' yeni ürünü olan 'toner doldurulabilir tanklı lazer yazıcısını piyasaya sundu. Siyah beyaz baskı alan kurum ve KOBİ'lerin baskı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen 'Toner Doldurulabilir Tanklı Lazer Yazıcı' aylık 250 ile 2 bin 500 sayfa baskı ihtiyacını karşılayabiliyor. 4 farklı modelle piyasaya çıkan 'HP Neverstop lazer yazıcı serisinin' Wi-fi özelliğiyle gelen 1000w ve 1200w modellerinin, HP smart uygulamasıyla uyumlu çalıştığı ve akıllı telefon ya da tablet ile baskı alabildiği duyuruldu. Yeni ürünün tanıtım toplantısında, yazıcının dakikada 20 sayfa siyah beyaz baskı yaptığı, 150 yaprak kapasiteli kağıt tepsisine sahip olduğu, ağ bağlantısına sahip olmadan 'Wi-fi Direct' özelliği ile baskı yapabildiği açıklandı.

Ürün tanıtım toplantısında konuşan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman dünyanın ilk toner doldurulabilen tanklı lazer yazıcısını piyasaya sunduklarını belirterek yeni ürünün baskı maliyetlerini yüzde 80 azaltacağı ve baskı hızını arttıracağını ifade etti.

Yapılan araştırmaya göre, Avrupa'daki küçük ölçekli işletme sahiplerinin yüzde 75'inin kurulumu ve bakımı kolay yazıcılara ihtiyaç duyduğu soncuna vardıklarını belirten Alaman, "HP Neverstop Lazer yazıcı sık yaşanan yazıcı aksaklıklarını ortadan kaldırıyor. Daha verimli, düşük maliyetli baskı yapılabilmesine imkan sağlıyor. Tutkularını verimli bir işe dönüştürmek isteyen girişimcilere rekabetçi avantaj kazandırıyor" dedi.

HP, dünyanın ilk toner doldurulabilir tanklı lazer yazıcısını tanıttı

HP'nin sürdürülebilirliğe verdiği öneme de vurgu yapan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, Neverstop serisi ürünlerin yüzde 25'inden fazlasının ve toner dolum kitinin de yüzde 75'inin geri dönüştürülmüş plastikten üretildiğini söyledi.

HP Neverstop serisinin teknik özelliklerine değinen HP Türkiye Yazıcı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek ise "HP Neverstop Laser 1000a, HP Neverstop Laser 1000w, HP Neverstop Laser MFP 1200a ve HP Neverstop Laser MFP 1200w modellerinin tümünde 2 bin 500 sayfalık toner dolum kiti ile yazıcının tankına toneri doldurmak için sadece 15 saniyenin yeterli oluyor. Toner dolum kitinin üzerindeki çip ve kilit sistemi sayesinde herhangi bir dökülme ve sızdırma olmadan son derece güvenli bir baskı imkanı veriyor" dedi.

Özbek, "HP Neverstop Laser MFP 1200a ve 1200w modelinde bulunan kolay kimlik fotokopisi özelliği ise bir kimliğin iki yüzünün taranmasını ve gerekli durumlarda aynı sayfada kolayca basılmasını sağlıyor. Bu özellik, en başta otel, eczane ve hastaneler olmak üzere kimlik taramasına sıkça ihtiyaç duyan kurumların işleyişini çok kolaylaştırıyor. HP Neverstop ürünlerde USB girişi de bulunuyor. JPG, RAW (BMP), TIFF ve PDF formatlarının baskısını alabilen yazıcı serisi, LCD ekranıyla kullanıcılarına kolay bir kullanım imkanı sunuyor" şeklinde konuştu.

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