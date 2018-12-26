Hotspot nedir ve nasıl kullanılır?
Hotspot, akıllı telefon kullanıcılarının kendi kullandıkları mobil veriyi, diğer bir cihazla paylaşmasına imkan veren bir sistemdir. Hemen her akıllı telefonda bulunan bu özellik, şifre ile erişim sağlanmasına olanak sağlamaktadır. Peki, Hotspot nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı Hotspot sistemi hakkında bazı bilgiler
Hotspot, son günlerin gündem konuları arasında yer alıyor. İnternet sahibi olan bir cihazın, kendi mobil verisini farklı bir cihazla paylaşması anlamına gelen Hotspot, bazı kamusal alanlarda kullanılan hizmete de denilmektedir. Peki, Hotspot nedir ve ne anlama gelir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
HOTSPOT NEDİR?
Hotspot, interneti olmayan cihazların, internet sahibi cihazlardan Wi-Fi yöntemiyle kablosuz bağlantı sağlamasına imkan tanımaktadır. Akıllı telefonlarda yer alan bu özellik, kamusal alanlarda da yer almaktadır.
İnterneti olan kullanıcının genellikle şifre ile bağlantı kurdurduğu bu sistem, kafeler, alışveriş merkezleri, restoranlar, süpermarketler, kampüsler ve hastanelerde de Hotspot noktası üzerinden uygulanmaktadır.
Kullanıcılar yerel ( Cihazın kendi üzerinde tutmuş olduğu DB ) ya da uzak ( LDAP, RADIUS vb.. Databases ) tarzı sistemler aracılığı ile Web sayfaları üzerinden kendilerini kullanıcı adı ve şifresi ya da sertifika bazında tanımlayarak cihaz üzerinden yerel ağa ya da geniş ağa ulaşım hakkı kazanmaktadır.
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