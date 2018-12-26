Hotspot nedir ve nasıl kullanılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
26.12.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Hotspot nedir ve nasıl kullanılır?

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Hotspot nedir ve nasıl kullanılır?

Hotspot, akıllı telefon kullanıcılarının kendi kullandıkları mobil veriyi, diğer bir cihazla paylaşmasına imkan veren bir sistemdir. Hemen her akıllı telefonda bulunan bu özellik, şifre ile erişim sağlanmasına olanak sağlamaktadır. Peki, Hotspot nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı Hotspot sistemi hakkında bazı bilgiler

Hotspot, son günlerin gündem konuları arasında yer alıyor. İnternet sahibi olan bir cihazın, kendi mobil verisini farklı bir cihazla paylaşması anlamına gelen Hotspot, bazı kamusal alanlarda kullanılan hizmete de denilmektedir. Peki, Hotspot nedir ve ne anlama gelir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

HOTSPOT NEDİR?

Hotspot, interneti olmayan cihazların, internet sahibi cihazlardan Wi-Fi yöntemiyle kablosuz bağlantı sağlamasına imkan tanımaktadır. Akıllı telefonlarda yer alan bu özellik, kamusal alanlarda da yer almaktadır.

İnterneti olan kullanıcının genellikle şifre ile bağlantı kurdurduğu bu sistem, kafeler, alışveriş merkezleri, restoranlar, süpermarketler, kampüsler ve hastanelerde de Hotspot noktası üzerinden uygulanmaktadır.

Kullanıcılar yerel ( Cihazın kendi üzerinde tutmuş olduğu DB ) ya da uzak ( LDAP, RADIUS vb.. Databases ) tarzı sistemler aracılığı ile Web sayfaları üzerinden kendilerini kullanıcı adı ve şifresi ya da sertifika bazında tanımlayarak cihaz üzerinden yerel ağa ya da geniş ağa ulaşım hakkı kazanmaktadır.

 

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