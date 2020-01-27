Honor Watch Magic 2 Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte özellikleri

Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknoloji geliştiren HONOR, yeni akıllı saati HONOR MagicWatch 2’yi Türkiye’de kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. 14 güne kadar pil ömrü sunması, 15 farklı spor modunda aktivite takibi ve stres seviyesini ölçüp gerektiğinde egzersiz önerileri sunması gibi işlevsel özellikleriyle ön plana çıkan ürün, 2 farklı saat kayışı opsiyonu, tasarımı ve kişiselleştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Tüm Türkiye’de satışa sunulacak HONOR MagicWatch 2; 1.39 inç’lik renkli AMOLED dokunmatik ekrana sahip. Akıllı telefona Bluetooth ile bağlıyken dahili hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları yanıtlama ve kolayca arama yapma fırsatı sunan akıllı saat, telefonunuza gelen birçok bildirimi de ekranına yansıtarak tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor. Ayrıca depolama alanında 500’e kadar şarkı barındırabilen akıllı saatle, şarkılarınızı spor yaparken internete bağlı olmadan da dinleyebiliyorsunuz.



HONOR MagicWatch 2 koşu, bisiklet, yüzme gibi 15 farklı aktivitenin izlenmesini sağlıyor ve detaylı veri analizi yaparak kullanıcıya profesyonel tavsiyelerde bulunuyor. Bununla birlikte HUAWEI TruSleep 2.0 teknolojisini barındıran cihaz, kullanıcının uyku kalitesini takip ederek, uyku kalitesini artırmak için çeşitli önerilerde bulunabiliyor. Stres seviyesini ölçebilen saat, yüksek seviyeler tespit ettiğinde stres düşüren egzersiz önerileri sunuyor.







