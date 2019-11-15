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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.11.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Honor Watch Magic 2 geliyor! Tasarımı böyle görünüyor

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Honor Watch Magic 2 geliyor! Tasarımı böyle görünüyor

Huawei'nin kardeş markası Honor, yeni akıllı saati Honor Watch Magic 2 üzerinde çalışıyor. Peki yeni saat hangi özelliklerle geliyor?

Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, 26 Kasım tarihinde uzun süredir beklenen Honor V30 ve Honor V30 Pro model telefonlarını ilk kez gün yüzüne çıkaracak. Ancak şirket, bu telefonlarla birlikte akıllı saatlerini de yenileyecek ve Honor Watch Magic 2 serisini de gözler önüne serecek. Saatin görünüm olarak Huawei Watch GT2 ile hayli benzerlik taşıyacağı düşünülürken, cihaz ilk modele göre daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. 

Kalp atış sensörü, GPS ve NFC gibi kullanıcıların sık sık faydalandığı teknolojilere bünyesinde yer veren Honor Watch Magic 2'nin fiyatı ise yaklaşık 230 euro olacak. Ancak fiyatı henüz kesinleşmiş değil.

Honor'un bir diğer sürprizi ise Honor Smart Scale 2 ismini taşıyan akıllı tartısı olacak. Ancak bu ürünle ilgili henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor. 

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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