Honor Watch Magic 2 geliyor! Tasarımı böyle görünüyor
Huawei'nin kardeş markası Honor, yeni akıllı saati Honor Watch Magic 2 üzerinde çalışıyor. Peki yeni saat hangi özelliklerle geliyor?
Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, 26 Kasım tarihinde uzun süredir beklenen Honor V30 ve Honor V30 Pro model telefonlarını ilk kez gün yüzüne çıkaracak. Ancak şirket, bu telefonlarla birlikte akıllı saatlerini de yenileyecek ve Honor Watch Magic 2 serisini de gözler önüne serecek. Saatin görünüm olarak Huawei Watch GT2 ile hayli benzerlik taşıyacağı düşünülürken, cihaz ilk modele göre daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.
Kalp atış sensörü, GPS ve NFC gibi kullanıcıların sık sık faydalandığı teknolojilere bünyesinde yer veren Honor Watch Magic 2'nin fiyatı ise yaklaşık 230 euro olacak. Ancak fiyatı henüz kesinleşmiş değil.
Honor'un bir diğer sürprizi ise Honor Smart Scale 2 ismini taşıyan akıllı tartısı olacak. Ancak bu ürünle ilgili henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.
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