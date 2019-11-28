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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.11.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Honor View 30 ve Honor View 30 Pro duyuruldu! İşte özellikleri

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Honor View 30 ve Honor View 30 Pro duyuruldu! İşte özellikleri

Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, yeni telefonları Honor View 30 ve Pro modelini görücüye çıkardı. 5G teknolojisini de arkalarına alan telefonlar Huawei'nin en yeni ve güçlü işlemcisi Kirin 990'ı kullanıyor.

Honor, yeni telefonlarını duyurdu. Her iki telefon da 5G teknolojisini desteklerken, Kirin 990 işlemciden güç almaları ise cihazları rakiplerine kıyasla daha yukarı bir seviyeye taşıyor. 6.57 inç'lik ekrana sahip olan telefonlar, 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 128 GB depolama alanına sahip olan modeller, 32 MP ve 8 MP çift kamera kullanıyor. 

Pro modelinin öne çıkan özelliği ise diğer modelden farklı olarak 8 GB RAM ile geliyor olması. Diğer modelde 6 GB RAM konumlandırılmış. Ayrıca Honor View 30 Pro'da 40MP, 12MP ve 8MP kameralar bulunuyor. Standart Honor View 30'daki kameralar, 40MP, 8MP ve 8MP olarak sıralanıyor. İki telefon da hızlı şarjı desteklerken, Pro modelinde hızlı kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.

Metal çerçeve ve cam arka yüzeye sahip olan cihazların ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Cihazların Türkiye satışının yapılması ise beklenmiyor. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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