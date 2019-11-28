Honor View 30 ve Honor View 30 Pro duyuruldu! İşte özellikleri
Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, yeni telefonları Honor View 30 ve Pro modelini görücüye çıkardı. 5G teknolojisini de arkalarına alan telefonlar Huawei'nin en yeni ve güçlü işlemcisi Kirin 990'ı kullanıyor.
Honor, yeni telefonlarını duyurdu. Her iki telefon da 5G teknolojisini desteklerken, Kirin 990 işlemciden güç almaları ise cihazları rakiplerine kıyasla daha yukarı bir seviyeye taşıyor. 6.57 inç'lik ekrana sahip olan telefonlar, 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 128 GB depolama alanına sahip olan modeller, 32 MP ve 8 MP çift kamera kullanıyor.
Pro modelinin öne çıkan özelliği ise diğer modelden farklı olarak 8 GB RAM ile geliyor olması. Diğer modelde 6 GB RAM konumlandırılmış. Ayrıca Honor View 30 Pro'da 40MP, 12MP ve 8MP kameralar bulunuyor. Standart Honor View 30'daki kameralar, 40MP, 8MP ve 8MP olarak sıralanıyor. İki telefon da hızlı şarjı desteklerken, Pro modelinde hızlı kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.
Metal çerçeve ve cam arka yüzeye sahip olan cihazların ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Cihazların Türkiye satışının yapılması ise beklenmiyor.
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