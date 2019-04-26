Honor, Türkiye'deki hedefini açıkladı

Honor, Türkiye’deki birinci yılını Sofa Hotel Nişantaşı’nda düzenlenen özel bir parti ile kutladı. 2018 yılının Nisan ayında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan HONOR'un Türkiye Başkanı Kevin Kong, HONOR’un dinamik ve değişken renklere sahip yeni logosu, ‘gençlere ait akıllı bir dünya yaratma’ misyonu ve pazar hedeflerini değerlendirdi.

HONOR’un Türkiye’de büyük bir ilgi gördüğünü belirten Kevin Kong, son teknoloji ürünlerini Türkiye pazarına sunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Tüketicilerin HONOR’a oldukça ilgi gösterdiğini belirten Kong, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki birinci yılımızda tüketiciler ile aramızda sıkı bir bağ kurduk. Piyasaya sürdüğümüz tüm modeller büyük ilgi gördü. Tüketicilerimizin ürün ve tasarımlarımıza olan ilgisi, dijital dünyaya ve innovasyona olan yakınlığı bizi daha yakından tanımalarını sağladı.

Konuşmasında rakamsal verilere de değinen Kong, “Marka olarak küresel sektördeki gerilemeye rağmen hızlı büyümeyle konumumuzu güçlendirdik. Araştırma şirketi IDC rakamlarına göre küresel akıllı telefon pazarı, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 3.1 düşüş kaydetti, ancak biz HONOR’un yıl sonu pazar payını yüzde 27.1 olarak gerçekleştirerek büyük bir artış sağladık. Bu yıl hem dünyanın hem de Türkiye’nin en büyük dördüncü akıllı telefon markası olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya ve yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Markanın gençler tarafından da çok sevildiğini belirten Kong, “Bir yıl içinde 100.000 kişilik bir fan grubu oluşturduk. Bu kadar kısa sürede gençlerin markamızla bağ kurması ve markamızı devamlı takip etmesi, bizi hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan ve üretilen ürünler ile dijital dünyadaki yerimizi sağlamlaştırdık. Bunu daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençlerin dijital alanda bekledikleri hız, ileri teknoloji ve çeşitlilik gibi unsurları onlara sunacak ürünleri, dünyayla aynı zamanda sunmayı hedefliyoruz” dedi.