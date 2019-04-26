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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.04.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Honor, Türkiye'deki hedefini açıkladı

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Honor, Türkiye'deki hedefini açıkladı

Huawei'nin bir markası olan ve gün geçtikçe adından daha sıkça söz ettiren Honor, Türkiye pazarında da hayli iddialı. Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong, yaptığı açıklamada şirketin Türkiye'de en iyi 4 akıllı telefon markasından biri olacağını kaydetti.

Honor, Türkiye’deki birinci yılını Sofa Hotel Nişantaşı’nda düzenlenen özel bir parti ile kutladı. 2018 yılının Nisan ayında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan HONOR'un Türkiye Başkanı Kevin Kong, HONOR’un dinamik ve değişken renklere sahip yeni logosu, ‘gençlere ait akıllı bir dünya yaratma’ misyonu ve pazar hedeflerini değerlendirdi.

HONOR’un Türkiye’de büyük bir ilgi gördüğünü belirten Kevin Kong, son teknoloji ürünlerini Türkiye pazarına sunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Tüketicilerin HONOR’a oldukça ilgi gösterdiğini belirten Kong, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki birinci yılımızda tüketiciler ile aramızda sıkı bir bağ kurduk. Piyasaya sürdüğümüz tüm modeller büyük ilgi gördü. Tüketicilerimizin ürün ve tasarımlarımıza olan ilgisi, dijital dünyaya ve innovasyona olan yakınlığı bizi daha yakından tanımalarını sağladı.

Konuşmasında rakamsal verilere de değinen Kong, “Marka olarak küresel sektördeki gerilemeye rağmen hızlı büyümeyle konumumuzu güçlendirdik. Araştırma şirketi IDC rakamlarına göre küresel akıllı telefon pazarı, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 3.1 düşüş kaydetti, ancak biz HONOR’un yıl sonu pazar payını yüzde 27.1 olarak gerçekleştirerek büyük bir artış sağladık. Bu yıl hem dünyanın hem de Türkiye’nin en büyük dördüncü akıllı telefon markası olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya ve yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Markanın gençler tarafından da çok sevildiğini belirten Kong, “Bir yıl içinde 100.000 kişilik bir fan grubu oluşturduk. Bu kadar kısa sürede gençlerin markamızla bağ kurması ve markamızı devamlı takip etmesi, bizi hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan ve üretilen ürünler ile dijital dünyadaki yerimizi sağlamlaştırdık. Bunu daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençlerin dijital alanda bekledikleri hız, ileri teknoloji ve çeşitlilik gibi unsurları onlara sunacak ürünleri, dünyayla aynı zamanda sunmayı hedefliyoruz” dedi.

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