Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang oldu

Huawei grubunun cep telefonu alanındaki genç, yenilikçi ve trendleri belirleyen dijital markası olan Honor, Ocak 2018’de Türkiye Başkanı olarak Kevin Wang’ı atadı. Kısa süre içinde ürünlerini piyasaya çıkarmaya hazırlanan başarılı markanın iş yönetimi ve büyüme operasyonuna liderlik yapacak olan Wang, daha önce Latin Amerika pazarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu.

Honor’da Türkiye Başkanı olarak göreve başlamadan önce 9 yıl boyunca Huawei’de çalışan Wang, son olarak 2017 yılından itibaren Latin Amerika Tüketici İş Grubu Ürün Direktörü olarak görev yaptı. Huawei’ye 2008 yılında katılan Kevin Wang, 2 yıl boyunca Şili’de Satış Müdürü, 3 yıl boyunca Huawei Şili Tüketici İş Grubu Direktörü pozisyonlarında çalıştı. Wang, 2013 yılında Huawei Latin Amerika’nın Satış Direktörü oldu ve 4 yıl boyunca bölgedeki kanal satışlarının yönetimini üstlendi.