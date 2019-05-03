Honor telefon fiyatlarını aşağı çekti
Çinli teknoloji üretici Honor, Avrupa pazarında telefon satışlarını giderek artırırken, Türkiye'de telefon pazarında da daha çok kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı. Şirket, son olarak bazı telefon modellerinin fiyatlarında indirime gitti. İşte yeni fiyatlar...
2019 yılını cep telefonu pazarında 4. olarak bitirmeyi hedefleyen Honor, Anneler Günü kapsamında indirimlerini açıkladı. Şirket, Vatan Bilgisayar ile gerçekleştirilen kampanya kapsamında Honor 8X ve Honor 10 Lite cep telefonlarında fiyatları düşürdü.
İşte yeni fiyatlar:
Honor 8X 64 GB sürümü 2.399 TL yerine 2.099 TL
Honor 8X 128 GB sürümü 2.599 TL yerine 2.299 TL
Honor 10 Lite 64 GB sürümü ise 1.999 TL yerine 1.949 TL’ye alınabilecek.
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